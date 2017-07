Ex-Chef Haug ehrt Michael Schumacher mit rührender Rede

Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und die frühere Biathlon-Weltklasseathletin Magdalena Neuner sind offiziell in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. "Beide haben in unvergleichlicher Weise ihre Sportarten geprägt und Millionen Menschen begeistert und mit Stolz erfüllt", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Montag bei einem Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Deutschen Sporthilfe in Marburg. Der Ruhmeshalle des deutschen Sports gehören mit Neuner und Schumacher inzwischen 110 Athleten an.

Die heute 30 Jahre alte Neuner aus Garmisch-Partenkirchen ist die bisher erfolgreichste deutsche Biathletin. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann sie zweimal Gold und einmal Silber. Zudem holte sie zwölf Weltmeistertitel. Die Teilnahme am Festakt musste sie kurzfristig wegen einer Erkrankung absagen.

"Das Schönste wäre, wenn er heute hier sein könnte"

Schumacher wurde zwischen 1994 bis 2004 siebenmal Formel-1-Weltmeister. 2010 bis 2012 gab der heute 48-Jährige ein Comeback, bevor er sich als Rennfahrer endgültig verabschiedete. Im Dezember 2013 verunglückte er beim Skifahren und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame war seine langjährige Managerin Sabine Kehm dabei.

"Michael war der Bannerträger des Automobilsports und ein Leitstern für viele Fahrer auf der ganzen Welt", sagte der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug in seiner Laudatio. Er war erster Chef von Schumacher am Anfang von dessen Karriere und sein letzter nach dessen Comeback und Rückkehr zu Mercedes. Wie bild.de berichtet, sagte Haug außerdem mit brüchiger Stimme über Schumacher: "Das Größte an ihm ist er als Mensch. Das Schönste wäre, wenn er heute hier sein könnte."

Neuner und Schumacher waren Anfang des Jahres bei einer Publikumswahl, bei der rund 180.000 Stimmen abgegeben worden waren, in die Ruhmeshalle des deutschen Sports gewählt worden.