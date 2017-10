"Dummes Wessimaul": Dynamo-Fans finden Böhmermann gar nicht lustig

Der Schlagabtausch zwischen Jan Böhmermann und Dynamo Dresden ist um ein weiteres Kapitel reicher: Am Samstag hielten Fans des Fußball-Clubs beim Spiel gegen den FC Ingolstadt im DDV-Stadion ein Spruchband in die Höhe - mit klarer Botschaft an den TV-Satiriker: "Böhmermann, halt dein dummes Wessimaul".

Was war geschehen? Jan Böhmermann hatte vergangene Woche über die Dynamo-Fans abgelästert. Verkleidet als "Adi Hitler" "outete" sich Böhmermann als Dresden-Fan und feuerte, den Dynamo-Schal um den Hals gewickelt, an: "Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad - Dynamo!"

Gar nicht lustig, fanden die Fans und versuchten es erst mit einer sanften Zurechtweisung auf Twitter: "Wir schätzen deinen Humor und deine Kunstfreiheit, aber dieses Schubladendenken wird unserem Verein nicht gerecht", schrieb der Club an die Adresse Böhmermanns - und lud den Satiriker bei dieser Gelegenheit "herzlich zu einem Heimspiel" ein.

Lieber @janboehm, wir schätzen deinen Humor & die Kunstfreiheit, aber dieses Schubladendenken wird unserem Verein nicht gerecht! Du bist hiermit herzlich zu einem Heimspiel eingeladen. LOVE DYNAMO - HATE RACISM 👉 https://t.co/ntiDRQZGaD @neomagazin #LDHR #sgd1953 pic.twitter.com/B8AcBA89yP — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 7. Oktober 2017





Böhmermann ließ sich nicht zwei Mal bitten und sagte zu. "Ich verspreche hiermit, ich komme nach Dresden", verkündete er in einem Video - und ging noch weiter. "Ich unterschreibe auch einen Mitgliedsantrag", kündigte er an, allerdings nur, um dann wieder einen draufzusetzen: "Aber nur, wenn ich da keine Rassisten im Stadion sehe. Toi, toi, toi."

Den Dynamo-Fans reichte es nun offenbar mit Böhmermann. Am Samstag zogen sie mit dem Banner ins Stadion und hielten das Spruchband während des Spiels nach oben. Die Reaktion Böhmermanns: entspannt. Er teilte einen Schnappschuss der Aktion auf seinen Social-Media-Kanälen - und setzte noch ein Küsschen drauf. Seine Fans feiern ihn dafür und kommentieren: "Ich fasse es nicht. Sie haben alles richtig geschrieben."

