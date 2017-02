Bayern-Torfest zum Ancelotti-Jubiläum - 8:0 gegen den HSV

Carlo Ancelotti stand überwältigt in der Arena. Mit so einem Torfestival hatte der Trainer-Jubilar nicht einmal im Traum gerechnet. Die Stars des FC Bayern schenkten ihrem Chef zum 1000. Pflichtspiel auf der Trainerbank ein furioses 8:0 (3:0) gegen einen wehrlosen Hamburger SV.

«Es war ein perfekter Tag, ein perfektes Spiel. Ich habe meinen Spielern vor dem Spiel gesagt, zu meinem Jubiläum ein gutes Spiel zu machen. Ich habe nicht erwartet, dass es so gut läuft», sagte Ancelotti. «Ich erwarte, dass er morgen etwas ausgibt», scherzte Bayern-Profi Arjen Robben.

0:8 - so hoch hatte der Bundesliga-Dino HSV nur einmal zuvor in der höchsten deutschen Spielklasse verloren. In der Saison 2014/15 gab es schon einmal acht Stück in München. «Das schmerzt», stöhnte Trainer Markus Gisdol. Von einer «Lehrstunde» sprach Hamburgs Sportdirektor Jens Todt, der fassungslos in den Katakomben des Münchner Stadions stand und um Worte rang: «Ein schlimmer Tag, ein ganz schlimmer Tag!»

Arturo Vidal eröffnete vor 75 000 Zuschauern in der 17. Spielminute den Torreigen. Robert Lewandowski (24./Foulelfmeter/42./54.) legte danach seinen vierten Dreierpack in der Bundesliga nach. «Heute war das Toreschießen leicht», sagte der Pole, der den Spielball in seinem Rucksack mit nach Hause trug.

David Alaba (56.), der eingewechselte Kingsley Coman (65./69.) mit seinen ersten Saisontoren sowie Arjen Robben (87.) sorgten für den höchsten Münchner Saisonsieg. «Wenn man 8:0 gewinnt, ist das ein Zeichen», erklärte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Wer soll die Bayern in dieser Form und Spiellaune auf dem Weg zum sechsten Meistertitel nacheinander stoppen?

Die schwarze Serie des HSV in München setzte sich nahtlos fort: Es war die achte Liga-Niederlage am Stück in der Allianz Arena mit nun 3:45 Toren. «Wir haben brutal schlecht gespielt, das Ergebnis ist gerecht», sagte Torwart René Adler. Am Sonntag könnten die Hanseaten bei einem Sieg des FC Ingolstadt gegen Borussia Mönchengladbach sogar vom Relegationsrang 16 auf einen direkten Abstiegsplatz stürzen.

Der HSV begann durchaus mutig gegen einen offensiv ausgerichteten FC Bayern. Douglas Santos feuerte einen gefährlichen Distanzschuss ab. Aber dann drehten die Hausherren auf. Der HSV wurde zum Spielball einer spielfreudigen Bayern-Elf. Ein Doppelpass von Alaba mit Douglas Costa leitete das Führungstor ein, das Vidal auf Vorlage des stark verbesserten Thomas Müller erzielte. Keine 60 Sekunden später konnte Adler einen Schuss von Lewandowski an die Latte lenken (18.).

Die Abwehr des HSV geriet ohne den verletzten Griechen Kyriakos Papadopoulos ins Wanken und brach dann zusammen. Nach einer Flanke von Kapitän Philipp Lahm riss Mergim Mavraj Gegenspieler Müller um. Lewandowski verwandelte den Elfmeter. Und noch vor der Pause legte der torhungrige Pole im Nachschuss nach. Zuvor war Douglas Costa nach Vorlage von Müller an Adler gescheitert.

Würden die Bayern im zweiten Durchgang zurückschalten? Nein. Robben bediente Lewandowski - 4:0. Müller legte uneigennützig auf Alaba ab - 5:0. Der eingewechselte Coman legte die Treffer Nummer sechs und sieben nach, ehe Robben den Schlusspunkt setzen konnte. Von einem «rabenschwarzen Tag» sprach Todt: «Wir vertrauen unserer Mannschaft. Sie hat schon ganz andere Leistungen gezeigt - und das wird sie auch wieder tun.» Am Mittwoch geht es weiter im DFB-Pokal-Viertelfinale: Der HSV empfängt Gladbach, die torhungrigen Bayern treffen auf den FC Schalke 04.