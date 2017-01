2:1 in Bremen: Bayern siegt bei Werder nur mit Mühe

Bremen - So knapp war es schon lange nicht mehr. 2:1 (2:0) gewann der FC Bayern bei Werder und feierte den 13. Sieg gegen die Bremer in Serie - doch es war eng und mühevoll. «Es war schwierig», sagte Trainer Carlo Ancelotti: «Werder hat sehr gut gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit.»