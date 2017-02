Nur das Franken-Derby kennt keinen Sieger

Der 1. FC Union Berlin hat in der 2. Fußball- Bundesliga den Aufstiegs-Relegationsplatz drei gefestigt. Die Köpenicker gewannen am Freitagabend gegen 1860 München mit 2:0 (1:0) und feierten den dritten Heimsieg in Serie. Die Tore zum hochverdienten Erfolg erzielten vor 20 176 Zuschauern An der Alten Försterei Steven Skrzybski (41. Minute) und Simon Hedlund (60.). Mit 41 Punkten liegen die Berliner vorübergehend gleichauf mit dem Zweiten Hannover 96. Die harmlosen Münchner kassierten hingegen nach zuletzt zwei Siegen die siebte Auswärtsniederlage nacheinander. In der Tabelle bleiben die Löwen mit 25 Punkten auf dem 14. Rang.



SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)



Eintracht Braunschweig hat beim SV Sandhausen den ersten Pflichtspiel-Sieg im Jahr 2017 geschafft und Kontakt zu den Aufstiegsrängen der 2. Fußball-Bundesliga gehalten. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend mit 1:0 (0:0) durch. Der Rückstand des Tabellenvierten auf den 1. FC Union Berlin beträgt damit weiterhin nur einen Zähler. Nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg erzielte Mirko Boland in der 71. Minute den entscheidenden Treffer für den Aufstiegskandidaten. Nach einem Freistoß staubte der Mittelfeldspieler ab. Gastgeber Sandhausen bleibt im Tabellen-Mittelfeld.



Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:0)



Kein Sieger im Franken-Derby: Die Würzburger Kickers warten in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem 1:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde.

Tobias Schröck brachte den überlegenen Aufsteiger am Freitagabend vor 10 251 Zuschauern in der 47. Spielminute verdient in Führung. Die Fürther, die das Hinspiel im eigenen Stadion mit 0:3 verloren hatten, konnten nur fünf Minuten später durch ein unglückliches Eigentor des Würzburger Abwehrspielers Junior Diaz im Anschluss an einen Freistoß ausgleichen. Beide Frankenteams rangieren mit 29 Punkten weiter im Mittelfeld der Tabelle, weit entfernt von Auf- und Abstiegsplätzen.