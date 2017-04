Karlsruhe steigt ab, Stuttgart dreht Spiel in Nürnberg

Der VfB Stuttgart hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf krönte am Samstag ihre Aufholjagd beim 1. FC Nürnberg mit einem 3:2 (0:2)-Sieg. Mit nun 63 Punkten bauten die Stuttgarter ihre Tabellenführung vorerst aus. Hanno Behrens (25.) und Cedric Teuchert (33.) hatten die Nürnberger vor 44.098 Zuschauern zur Pause in Führung geschossen. Simon Terodde (47./Foulelfmeter) mit seinem 21. Saisontor, der frühere Nürnberger Daniel Ginczek (50.) und kurz vor Schluss Florian Klein (90.+1) besorgten den vierten Sieg der Schwaben nacheinander.

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 1:3

Der Abstieg des Karlsruher SC in die 3. Liga ist besiegelt. Das Tabellenschlusslicht unterlag im Südwestderby dem 1. FC Kaiserslautern mit 1:3 (1:1). Damit beträgt der Rückstand auf die Mitkonkurrenten Erzgebirge Aue, 1860 München und Würzburger Kickers drei Spieltage vor Saisonende elf Punkte. Für den FCK ist der Erfolg hingegen ein Riesenschritt Richtung Klassenverbleib.



Für den seit acht Spielen sieglosen KSC ist es der dritte Abstieg in die Drittklassigkeit nach 2000 und 2012. Vor 18.037 Zuschauern im Wildparkstadion traf Kacper Przybylko bereits in der 4. Minute für Lautern. Per Freistoß markierte David Kinsombi in der 35. Minute den Ausgleich. Weitere Treffer erzielten Sebastian Kerk per Nachschuss bei einem Foulelfmeter (67.) und Jacques Zoua (87.).

DSC Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth 1:1

Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf trotz Überzahl einen wichtigen Heimsieg in letzter Minute verpasst. Die Ostwestfalen kamen gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleiben Tabellenvorletzter. Dabei mussten die Fürther von der 44. Minute an in Unterzahl spielen, weil Benedikt Kirsch nach einem Foul die Rote Karte sah. Doch die Gastgeber konnten nur vorübergehend davon profitieren: Andreas Voglsammer (50. Minute) sorgte unmittelbar nach der Pause für die Führung, aber in der Nachspielzeit (90.+2) erzielte Serdar Dursun doch noch für den Ausgleichstreffer der Gäste.