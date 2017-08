Aue überrascht - St. Pauli jubelt in der Nachspielzeit

Dreimal zweite Liga am Samstag - mit Ergebnissen, die nicht unbedingt zu erwarten waren. Bei Erzgebirge Aue hat sich der "Club" sicherlich einiges ausgerechnet, es kam allerdings völlig anders. Die "Störche" aus Kiel haben im Aufsteigerduell die Nase vorn. Und der FC St. Pauli schafft es einmal mehr, den Kiez explodieren zu lassen.

FC St. Pauli - 1.FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Der FC St. Pauli ist nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen bezwang den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Johannes Flum nach einem Eckball in der Nachspielzeit (90.+2). In den ersten 45 Minuten wurde den 29.546 Zuschauern eine schwache Partie geboten. Ein Distanzschuss des Heidenheimers Arne Feick, der knapp das Tor verfehlte, war die einzige echte Chance. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ auch Nikola Dovedan eine Schussgelegenheit ungenutzt. Die Hamburger entwickelten in der zweiten Halbzeit mehr Offensivdrang und wurden mit dem späten Siegtreffer dafür belohnt.

Erzgebirge Aue - 1.FC Nürnberg 3:1 (0:0)

Der 1. FC Nürnberg hat seine erste Saisonniederlage kassiert. Am 5. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verlor der FCN beim zuvor sieglosen FC Erzgebirge Aue mit 1:3 (0:0). Vor 9000 Zuschauern sorgten Dominik Wydra (60. Minute), Dimitrij Nazarov (73.) und Pascal Köpke (77.) nicht nur für den ersten Dreier der Saison, sondern auch den ersten Erfolg gegen Nürnberg überhaupt. Einen Distanzschuss von Wydra fälschte Nürnbergs Georg Margreitter unhaltbar für seinen Keeper Thorsten Kirschbaum ab. Nach einem Patzer im FCN-Mittelfeld schloss Nazarov einen Konter mustergültig ab, ehe wenig später Köpke per Kopf den verdienten Sieg perfekt machte. Der Anschlusstreffer von Kevin Möhwald (87.) war nur Ergebniskosmetik.

Jahn Regensburg - Holstein Kiel 1:2 (1:2)

Der SSV Jahn Regensburg hat das Aufsteigerduell gegen Holstein Kiel verloren und wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer verschlief beim 1:2 (1:2) am Samstag die erste Hälfte fast komplett und konnte nach dem Seitenwechsel nicht mehr entscheidend aufdrehen. Kingsley Schindler mit seinem zweiten Saisontor (20. Minute) und Marvin Ducksch (30.) brachten die forschen Gäste vor 8600 Zuschauern komfortabel in Führung. Marvin Knoll (43.) konnte mit einem sehenswerten Freistoß nur noch den schmeichelhaften Anschluss für die viel zu harmlosen Regensburger herstellen.