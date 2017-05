Arminia Bielefeld gewinnt 6:0? Kein Wunder - nach dieser Kabinenansprache ...

In der 2. Fußball-Bundesliga kann jeder jeden schlagen, heißt es gerne. Wenn aber, wie am Wochenende, die auf dem Relegationsplatz stehende Arminia aus Bielefeld plötzlich einen 6:0-Kantersieg gegen den Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig landet, staunt der Laie trotzdem. Und der Fachmann wundert sich erst recht: Wie kann das sein?

Wie so oft im Fußball ist die Erklärung ganz einfach - und sie wird geliefert von einem Youtube-Video, das derzeit im Netz die Runde macht: Zu sehen ist dort die Motivationsrede von Bielefelds Co-Trainer Carsten Rump, die er kurz vor dem Anpfiff in der Kabine der Arminen hielt. Emotional, sehr laut und mit viel Pathos packt der Assistent von Cheftrainer Jeff Saibene die Mannschaft bei der Ehre. Aber das muss jeder Fußball-Romantiker selbst gesehen haben. Oder um es mit Rumps Worten zu sagen: "Okay Männer, zuhören!"