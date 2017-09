Bayern halten Krisensitzung ab - steht Ancelotti vor der Entlassung?

Nach dem 0:3-Debakel bei Paris St. Germain soll der FC Bayern laut "Sport Bild" und "Kicker" am Donnerstagnachmittag in einer Krisensitzung über die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti beraten. Das meldeten beide Medien, als der Rekordmeister im Flieger auf der Rückkehr von der Champions-League-Reise nach Frankreich war. Die Münchner hatten am Vorabend gegen das Team um Superstar Neymar keine Chance. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, dass der Verein "auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen".

Ancelotti hatte mit seiner Aufstellung im bislang bedeutendsten Spiel der Saison für Verblüffung und auch Irritation gesorgt. Die größere Erfahrung hatte Rummenigge vor dem "Prestigespiel" als Vorteil des FC Bayern bezeichnet. Und dann saßen Weltmeister Mats Hummels und Franck Ribéry 90 Minuten auf der Bank. Arjen Robben wurde eingewechselt, als der Gruppengipfel nach Toren von Dani Alves (2.), Edinson Cavani (31.) und Neymar (63.) längst entschieden war. Jérôme Boateng, auch ein Weltmeister, musste sogar von der Tribüne aus zuschauen.

Entscheidung zu Carlo Ancelotti soll bald fallen

Nach "Kicker"-Informationen könnte schon vor dem Wochenende eine Entscheidung fallen. Die "Bild"-Zeitung spekuliert über eine Entlassung schon am Donnerstag. Einzelne Spieler aus der Mannschaft gehen bereits davon aus, dass Ancelotti Geschichte ist.

Ancelotti hätte bis 2019 einen Vertrag bei Bayern gehabt. Es scheint schwer vorstellbar, dass der Italiener sich erst 2019 vom Verein verabschiedet. Angesichts des desaströsen Momentzustandes scheint es ausgeschlossen, dass der Italiener noch eine Chance erhält.

Kommt Thomas Tuchel?

Die "Bild" schreibt, dass Ancelotti-Assistent Willy Sagnol im Klub zugetraut wird, vorübergehend als Interims-Trainer zu übernehmen. Der Ex-Bayern-Profi wurde auf Wunsch der Klub-Bosse im Sommer für das Trainer-Team verpflichtet, war zuvor als Chef-Coach bei Girondins Bordeaux von 2014 bis 2016 tätig. Als ein Nachfolgekandidat wird Thomas Tuchel gehandelt.