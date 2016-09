Schöner Geburtstag für Thomas Müller, auch wenn Doppel-Torschütze Joshua Kimmich beim lockeren Einstieg des FC Bayern in die Champions League der Mann des Abends war. Der Jungstar konnte sich beim 5:0 (2:0) gegen den russischen Königsklassen-Neuling FK Rostow als zweifacher Torschütze (53./60. Minute) feiern lassen. Der 27 Jahre alte Fußball-Weltmeister Müller (45.+2) erzielte beim 13. Münchner Auftaktsieg nacheinander in Europas Eliteliga bereits seinen 37. Champions-League-Treffer. Das Führungstor hatte Topscorer Robert Lewandowski (27.) per Foulelfmeter markiert, Juan Bernat setzte schließlich den Schlusspunkt (90.).

Bayern Münchens Potenzial blitze selten auf

Vor 70.000 Zuschauern musste der Titelanwärter gegen ultradefensive Gäste an einem lauen Spätsommerabend sein Potenzial nur sporadisch aufblitzen lassen. Die erste Herausforderung kommt auf das Team von Trainer Carlo Ancelotti in zwei Wochen zu, wenn es in Spanien beim letztmaligen Halbfinal-Bezwinger Atlético Madrid antreten muss.



Was die Zuschauer während des Spiels wirklich beschäftigte:

Aus gegebenem Anlass, Aussprache Joshua Kimmich: Tschoschua, Joschua, Tschosua oder Josua. Jeder sagt was anderes. #FCBROS — markus kavka (@markuskavka) September 13, 2016

Die Bayern waren den mäßig talentierten Russen hoch überlegen, hatten enorme Ballbesitzanteile - in der Chancen-Statistik wurden die Unterschiede aber erst nach der Pause deutlich. Lange leisteten sich die Münchner unnötige Fehler und Unkonzentriertheiten, das Kombinationsspiel wollte nur schwer in Schwung kommen.



Kimmich mit nächstem Premierentreffer

Zumindest zwei der vier in die Startelf rotierten Profis konnten auf sich aufmerksam machen: Douglas Costa als Torvorbereiter, Kimmich gar als Torschütze. Der Youngster setzte damit zugleich seine Serie der Torpremieren fort. Nach dem ersten Länderspieltor und dem ersten Bundesligator ließ der eigentliche Defensivspezialist nun seine ersten beiden Champions-League-Treffer folgen.



Kurz vor Schluss konnte auch noch Manuel Neuer sein Können zeigen, als er den Kopfball von Alexander Erochin glänzend parierte (85.), ehe Juan Bernat den fünften Bayern-Treffer folgen ließ.