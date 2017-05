Warum Darmstadt und Ingolstadt abstiegen - 11 bemerkenswerte Fakten zur Bundesliga

Was für ein Bundesliga-Finale: Der HSV rettet sich in letzter Sekunde vor der dritten Relegation in den letzten vier Jahren, der BVB krallt sich Platz 3, Köln wird sogar noch Fünfter. Dass Darmstadt und Ingolstadt absteigen würden, stand zwar schon vorher fest. Doch ein Blick auf die Fakten nach dem 34. Spieltag zeigt, warum. Mit Darmstadts Unentschieden in Mönchengladbach holte das Team von Torsten Frings in der gesamten Saison nur vier Punkte auswärts. Damit ist Darmstadt das schlechteste Auswärtsteam der Liga. Bei Ingolstadt lief es andersherum. Das Team holte nur 17 Punkte zu Hause - und war damit das schwächste Heimteam der Liga. Zwei entscheidende Faktoren im Abstiegsjahr der beiden Mannschaften.

Diese beiden und weitere 9 bemerkenswerte Fakten zur Bundesliga:

0 - Noch nie sind der HSV und der FC Augsburg aus der Bundesliga abgestiegen

2 - Der BVB blieb in zwei Spielzeiten nacheinander zu Hause ungeschlagen. Das gelang in der Bundesliga-Historie bislang nur den Bayern, Bremen und dem HSV.

4 - Punkte holte Absteiger SV Darmstadt 98 auf fremden Plätzen, ist damit schwächstes Auswärtsteam der Saison.

6 - Gegentore in einer Partie hat Hertha BSC zuletzt vor mehr als fünf Jahren hinnehmen müssen. Leverkusen wiederum erzielte erstmals seit Mai 2004 sechs Tore in einem Spiel.

10 - Mal in Serie verlor Bremen in Dortmund. Eine solche Niederlagenserie erlebte Werder zuvor noch nie bei einem Verein.

14 - So oft spielte 1899 Hoffenheim in dieser Saison unentschieden - Remis-Könige.

17 - Punkte holte der FC Ingolstadt im eigenen Stadion, damit war der Absteiger das heimschwächste Team.

29 - Bundesliga-Spiele hintereinander hat der FC Bayern gegen Aufsteiger gewonnen; die letzten Punktverluste gegen einen Neuling gab es 2010 beim 1. FC Kaiserslautern.

67 - Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen verpasste RB Leipzig mit 67 Punkten den Aufsteigerrekord. Der 1. FC Kaiserslautern holte 1997/98 insgesamt 68 Punkte.

344 - Spiele pfiff Wolfgang Stark in der Fußball-Bundesliga. Nach 20 Jahren beendete der 47-Jährige am Samstag in Mönchengladbach seine Schiedsrichter-Karriere.

8998 - So viele Tage liegen zwischen dem bisher letzten Europacup-Spiel des 1. FC Köln am 30. September 1992 und der gesicherten Qualifikation am Samstag.