Mainz 05 beendet Hamburger Erfolgsserie

Fullscreen





Dreifach-Torschütze Danny Latza hat dem Hamburger SV nach einer höchst turbulenten Woche einen sportlichen Rückschlag eingebrockt. Der lange Zeit verletzte Mittelfeldspieler bescherte dem FSV Mainz 05 mit drei Fernschusstoren (35./56./67.Minute) einen 3:1 (1:1)-Sieg über die Norddeutschen, die sich erstmals nach vier Partien in der Fußball-Bundesliga wieder geschlagen geben mussten. Dabei aber gingen die Gäste in Führung: Nachdem der HSV in den Anfangsminuten ausschließlich über die Flügel agierte, gelang der Durchbruch durch die Mitte. Ein Zuspiel von Matthias Ostrzolek öffnete den Weg für Stoßspitze Wood, der satt ins kurze Eck einschoss. Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne Latza, der nach über einem halben Jahr Leidenszeit wegen einer Adduktorenverletzung erst zum zweiten Mal wieder in der Startformation stand. Fans und Mitspieler feierten Latza, der nach 33 Bundesliga-Spielen ohne Tor gleich einen Dreierpack schnürte.

Werder Bremen seit vier Spielen ungeschlagen

Fullscreen





Werder Bremen hat seine kleine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Bremer kamen vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weser-Stadion zu einem 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln und sind seit nun vier Spielen ungeschlagen. Während die stark aufspielenden Kölner bereits das vierte Spiel ohne Sieg blieben, setzten sich die Bremer mit einer Leistungssteigerung nach schwachem Beginn etwas von den Abstiegsplätzen der Bundesliga ab. Werder liegt vor den Sonntagsspielen sechs Punkte vor dem vorletzten Rang. Den Ausgleich für die Bremer erzielte Serge Gnabry (40.). Für die auf Rang sieben liegenden Kölner hatte Artjoms Rudnevs (28.) die Führung erzielt. Den Bremern fiel wenig ein gegen den kompakten Abwehrverbund der Kölner, die in der Defensive mit einer Fünferkette verteidigten. Claudio Pizarro konnte sich ebenso wenig durchsetzen wie Sturmpartner Max Kruse, so dass Torwart Thomas Kessler anfangs einen ruhigen Nachmittag verlebte.

Schalke 04 kann sich nicht richtig oben festsetzen

Fullscreen





Der FC Schalke 04 hat einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze erlitten. Der Revierclub kam im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpasste den möglichen Anschluss an das obere Tabellen-Drittel. Florian Niederlechner brachte das Team aus dem Breisgau vor 60.445 Zuschauern in der Veltins-Arena in der 64. Minute zunächst sogar in Führung, ehe Jewgeni Konopljanka (74.) den Revierclub zumindest vor der dritten Bundesliga-Pleite in Serie bewahrte. Aufsteiger Freiburg behauptete mit dem Punktgewinn seinen Platz vor den Gelsenkirchenern.

Leipzig ließ Hertha keine Chance

Fullscreen





RB Leipzig hat zumindest für einen Tag die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Sachsen siegten im Ostduell gegen Hertha BSC 2:0 und liegen nun wieder drei Zähler vor dem FC Bayern München, der am Sonntag mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 aber wieder vorbeiziehen kann. Der zuletzt wegen seiner Schwalbe in die Kritik geratende Timo Werner erzielte diesmal das Führungstor gegen die Hertha. Für Werner war es der neunte Saisontreffer. Kapitän Willi Orban sorgte schließlich im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse (62.). Damit ist Leipzig nicht nur die Nummer eins im Osten, sondern auch zumindest bis Sonntag wieder Spitzenreiter der Liga.

Perfekter Einstand für Augsburgs Interimscoach

Fullscreen





Im Sommer hatte die Borussia auf eine Weiterbeschäftigung von Verteidiger Martin Hinteregger verzichtet. Das sollte sich beim 0:1 (0:0) in Augsburg rächen. Ausgerechnet der Österreicher, der nach dem halben Jahr in Gladbach gen Süden weiterzog, erzielte den Siegtreffer (75.) und bescherte damit Interimscoach Manuel Baum einen perfekten Einstand. Der 37-Jährige hat vorläufig die Nachfolge von Dirk Schuster angetreten, dessen Spielweise und die sportliche Ausrichtung die FCA-Vereinsführung offiziell nicht mehr überzeugt hatte. Ungemütlich dürfte es allmählich auch auf der Gegenseite für den nicht mehr unumstrittenen Coach André Schubert werden. Der war übrigens vor fast 15 Monaten nach dem Abschied von Lucien Favre mit einem 4:2 gegen Augsburg furios gestartet.

BVB im Unglück

Fullscreen





Lesen Sie hier mehr über die Freitagspartie 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund