Überzeugender wie sorgloser FC Bayern besiegt Bayer Leverkusen

FC Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1



Mit phasenweise meisterlichem Angriffsfußball hat der FC Bayern die 55. Bundesligasaison gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet. Das Münchner Starensemble bestätigte beim unterhaltsamen 3:1 (2:0) gegen defensiv überforderte Gäste auf Anhieb die Ansprüche auf den sechsten Meistertitel am Stück. Die Neuzugänge Niklas Süle (9. Minute) und Corentin Tolisso (18.) stellten vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena flott die Weichen auf den erwarteten Erfolg für das Team von Trainer Carlo Ancelotti. Bei einer strittigen Elfmeterszene ist erstmals der Videobeweis in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz gekommen. In der 51. Minute forderte Schiedsrichter Tobias Stieler die technische Unterstützung an. Nach einem Griff des Leverkuseners Charles Aranguiz an die Schulter von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski entschied Jochen Drees im Studio als Videoassistent nach Überprüfung der Szene am Bildschirm auf Strafstoß. Ein Unwetter stoppte zwischenzeitlich die Münchner Angriffsmaschine und sorgte für einen verspäteten Beginn der zweiten Spielhälfte.