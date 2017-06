Bundesliga-Spielplan: Bayern und Leverkusen eröffnen die Saison

Die Würfel sind gefallen, die DFL hat die Bundesliga-Spielpläne vorgestellt. Gleich am ersten Spieltag kommt es zu zwei Kracherpartien: Bayern München empfängt Bayer Leverkusen zum vorgezogenen Eröffnungsspiel am Freitag, 18. August (um 20.30 Uhr), und in Mönchengladbach steigt das rheinische Derby zwischen Gladbach und dem 1.FC Köln - ein Bundesliga-Klassiker.



Vize-Meister RB Leipzig muss am ersten Spieltag bei Schalke 04 antreten. Die beiden Aufsteiger müssen auswärts ran. Der VfB Stuttgart reist zu Hertha BSC, Hannover 96 ist zu Gast beim FSV Mainz 05.



Bayer: Wollen nicht nur Teil der Eröffnungsfeiern sein

Leverkusen-Geschäftsführer Michael Schade freut sich auf das schwere Eröffnungsmatch: "Das wird eine tolle Party. Aber wir fahren sicher nicht nur dahin, um Teil der Eröffnungsfeierlichkeiten zu sein. Irgendwann muss man ja gegen die Bayern spielen." Schade sieht sogar ein gutes Omen. "Ich kann mich noch an die Premiere unseres letzten Trainers erinnern: Die war in Dortmund, und wir haben 2:0 gewonnen", sagte er. "Nun startet auch Heiko Herrlich mit einem echten Kracher. Und er freut sich darauf."

Wegen der WM 2018 in Russland wird es eine auf vier Wochen verkürzte Winterpause geben und die Spielzeit schon am 12. Mai enden. Das Eröffnungsspiel der 2. Liga bestreiten der VfL Bochum und der FC St. Pauli bereits am Freitag, 28. Juli.

Die kurze Präsentation der DFL und die kompletten ersten Spieltage beider Ligen in der Ticker-Nachlese:

+++ Komplette Spielpläne als pdf +++

Wer als Fan die ganze Saison für sich durchplanen will, kann nun auch auf die pdfs des DFL zurückgreifen - sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga.

+++ Der erste Spieltag der 2. Liga +++

Bochum vs. St. Pauli (Freitag, 28.7., 20.30 Uhr)

Ingolstadt vs. Union Berlin

Darmstadt vs. Greuther Fürth

Dresden vs. Duisburg

Heidenheim vs. Aue

Düsseldorf vs. Braunschweig

Nürnberg vs. Kaiserslautern

Bielefeld vs. Regenburg

Holstein Kiel vs. Sandhausen

Fullscreen





+++ Die Partien des ersten Spieltags im Überblick +++

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen (Freitag, 18.8., 20:30 Uhr)

Hoffenheim vs. Werder Bremen

Hertha BSC vs. Stuttgart

SC Freiburg vs. Frankfurt

Gladbach vs. Köln

Schalke vs. Leipzig

HSV vs. Augsburg

Mainz 05 vs. Hannover 96

Wolfsburg - Borussia Dortmund

+++ Rheinisches Derby gleich zum Start +++

Da lag der "kicker" leicht daneben: Nicht Schalke und der BVB treffen sich am ersten Spieltag, vielmehr gibt es im Borussia-Park das rheinische Derby Gladbach gegen den 1.FC Köln - ein Knaller.

+++ Bayern vs Leverkusen ist das Eröffnungsspiel +++

Am Freitag, den 18. August, steigt das Top-Spiel, das im ZDF und bei Eurosport zu sehen sein wird

+++ Ruhrpott-Derby gleich zum Auftakt? +++

Nach Informationen des "kicker" soll es aufgrund von Terminen außerhalb der Liga gleich zu Beginn zu einem echten Kracher kommen. Danach soll Schalke 04 gleich am ersten Spieltag den Erzrivalen Borussia Dortmund zu Gast haben.

+++ Wer muss zuerst gegen die Bayern ran? +++

Auf Bundesliga.de läuft bereits der Countdown zur aktuellen Bundesliga-Saison. Im Video rattern noch einmal die schönsten Tore der abgelaufenen Spielzeit durch. Fest steht bislang nur: Das Eröffnungsspiel wird erneut der Meister bekommen. Gegen wen die Bayern wohl antreten müssen? So oder so: In 50 Tagen geht's los.

Schon jetzt klar: In der kommenden Saison wird es weniger englische Wochen geben als in den vergangenen Jahren. Statt vier gibt es nur zwei. Mitte September und Mitte Dezember werden die Spiele auch dienstags und mittwochs ausgetragen.

+++ Bundesliga: Um 12 Uhr gibt's den neuen Spielplan +++

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) präsentiert zur Stunde die Spielpläne für die kommende Bundesliga-Saison. Alle Vereine der ersten und zweiten Liga wissen dann, wann sie wo spielen müssen. Alle Infos gibt es hier ab 12 Uhr.