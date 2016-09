+++ 27. September: André Schubert verlängert in Gladbach +++

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt auch in den nächsten Jahren auf André Schubert. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Coach bis zum 30. Juni 2019 verlängert. "André macht sehr gute Arbeit. Er hat die Mannschaft in die Champions League geführt, in den 34 Bundesligaspielen unter seiner Regie haben wir 65 Punkte geholt, das ist eine herausragende Bilanz", sagte Sportdirektor Max Eberl. Schubert übernahm die Nachfolge von Lucien Favre und ist seit 21. September 2015 Cheftrainer.

+++ 27. September: Nouri weiter Werder-Coach? +++

Die Chancen von Trainer Alexander Nouri auf eine längere Dienstzeit bei Werder Bremen sind gestiegen. Unter Nouris Leitung begann der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Damit zeichnet sich ab, dass der Sohn eines Iraners und einer Deutschen am Samstag zum dritten Mal als Bundesliga-Trainer auf der Bank sitzen wird. Laut Baumann ist Nouri eine Option. Der Manager will sich aber bei der Trainer-Entscheidung Zeit lassen. Nouri, der die Mannschaft mit jungen Spielern wie dem 19-jährigen Angreifer Ousman Manneh neu aufgestellt hat, freut sich auf das Match in Darmstadt. "Wir sind sehr froh über die Chance, die der Verein uns hier gegeben hat, und fiebern dem kommenden Spiel entgegen. Ganzer Fokus auf Darmstadt", teilte er auf seiner Facebook-Seite mit.

+++ 26. September: Frankfurt muss nach Fan-Krawallen Fans aussperren +++

Leere Sitze im DFB-Pokal und in der Bundesliga, aber kein Geisterspiel: Bundesligist Eintracht Frankfurt ist für schwere Verfehlungen seiner Fans beim Pokalspiel in Magdeburg hart bestraft worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte am Montag einen Zuschauer-Teilausschluss für das Liga-Spiel gegen den FC Bayern München sowie für die Partie gegen den FC Ingolstadt im Pokal. Im Detail sieht der Strafenkatalog Folgendes vor:







Gegen den Rekordmeister aus München (15. Oktober) muss der Stehplatzbereich 40 (Westtribüne/Unterrang) geschlossen bleiben. Weil das Spiel seit Wochen ausverkauft ist, müssen nun mehrere tausend Anhänger ihre bereits erworbenen Tickets zurückgeben.

Für das Duell mit den Ingolstädtern (25. Oktober) dürfen neben den Gäste-Fans nur die Dauerkarteninhaber von Sitzplätzen auf der Osttribüne, der Haupttribüne und der Gegengerade Tickets kaufen. Damit dürften nicht einmal 15.000 Fans ins Stadion kommen.

Der Verein muss künftig 30 bis 50 eigene Ordner zu Gastspielen mitbringen.

Für die kommenden Auswärtsspiele muss Frankfurt ein personalisiertes Ticket-System installieren.





Das Sportgericht ahndete damit die schweren Zwischenfälle in der ersten Pokalrunde beim Gastspiel der Eintracht in Magdeburg. Während der Partie gegen den Drittligisten am 21. August hatten Frankfurter Anhänger unter anderem zwei Raketen in einen benachbarten Zuschauerblock geschossen. Auch Böller und Rauchbomben hatten die Frankfurter Anhänger gezündet. Schiedsrichter Markus Schmidt unterbrach das Spiel kurz darauf für etwa elf Minuten.

+++ 23. September: Köln wechselt Trikot-Sponsor für RB-Spiel +++

Der 1. FC Köln hat sich für das Heimspiel gegen Aufsteiger RB Leipzig eine kleine Provokation einfallen lassen - gemeinsam mit seinem Sponsor. Statt "Rewe" wird am Sonntag "Maximal G" auf der Brust der Kölner stehen. Das ist der Name eines Energy Drinks, den man eben bei Rewe oder Penny kaufen kann. "Es kommt zum Kräftemessen zweier Energy Drinks - Maximal G begrüßt Red Bull", schwafelt die Lebensmittelkette in der dazugehörigen Pressemitteilung. Mal sehen, wie die Aktion bei den Anhängern der Bullen ankommt, am Sonntag um 17:30 Uhr.

+++ 22. September: Gerüchte über Louis van Gaal und Werder +++

Es klingt erst einmal wie ein schlechter Scherz, denn eigentlich hat Werder Bremen derzeit wohl nicht das Budget, Startrainer zu verpflichten: Das Hamburger Abendblatt berichtet dennoch davon, dass Werder mit dem Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal verhandeln würde. Was dran ist? Unklar, es gibt keine offiziellen Aussagen dazu. Die "Bild"-Zeitung twitterte zu dem Gerücht: "Van Gaal definitiv kein Thema für Trainerposten bei Werder".

+++ 21. September: Die Bundesliga-Ergebnisse +++





+++ 20. September: Dortmunds Nachwuchscoach Wolf wird Trainer beim VfB Stuttgart +++

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart will Medienberichten zufolge den Dortmunder Nachwuchscoach Hannes Wolf zum Nachfolger des zurückgetretenen Cheftrainers Jos Luhukay machen. Der 35 Jahre alte Wolf betreut derzeit die U 19 von Borussia Dortmund und soll nun angeblich die Schwaben zurück in die Bundesliga führen. Das berichteten am Dienstag die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", die "Ruhr-Nachrichten" und der TV-Sender Sky. Wolf holte zuletzt drei Meistertitel mit der U17 und U19 des BVB. Seine aktive Karriere als Fußballer hatte er wegen einer Verletzung früh beendet. Beim VfB hatte Coach Luhukay zuletzt im Streit sein Amt aufgegeben.

+++ 20. September: RB-Trainer Hasenhüttl gegen Reformvorschläge +++

Trainer Ralph Hasenhüttl von Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig hat sich gegen Reformvorschläge für die deutsche Fußball-Eliteliga ausgesprochen. "Die Meisterschaft ist der ehrlichste und am schwersten zu erringende Titel, schwerer als die Champions League", sagte Hasenhüttl am Dienstag. Gefragt sei die konstanteste Leistung über eine ganze Saison hinweg. Er bezog sich mit seiner Äußerung auf Reformvorschläge des ehemaligen Ligapräsidenten Wolfgang Holzhäuser, der Playoff-Spiele unter den vier Erstplatzierten der Meisterschaft ins Gespräch gebracht hatte. Hasenhüttls Dortmunder Kollege Thomas Tuchel hatte sich am Montag hingegen offen für Holzhäusers Anregungen gezeigt.

+++ 20. September: Bremens Johannsson für zwei Spiele gesperrt +++

Aron Johannsson vom Bundesligisten Werder Bremen ist wegen Schiedsrichterbeleidigung für zwei Spiele gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den 25-Jährigen am Dienstag zudem mit einer Geldstrafe von 8000 Euro. Johannsson war am vergangenen Samstag in der 80. Minute des Bundesligaspiels bei Borussia Mönchengladbach des Feldes verwiesen worden. Gegen die Entscheidung des Einzelrichters kann binnen 24 Stunden eine mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht beantragt werden.

+++ 20. September: Ex-Manager Eichin zu Skripnik-Beurlaubung: "Es war vorhersehbar" +++

Der im Mai bei Werder Bremen entlassene Thomas Eichin hat mit einer schnellen Beurlaubung von Trainer Viktor Skripnik gerechnet. "Die Situation dort überrascht mich natürlich nicht", sagte der Ex-Manager des Fußball-Bundesligisten am Montagabend im "Bayerischen Rundfunk". Es tue ihm "sehr leid für den Verein, das es jetzt so eingetreten ist, aber es war vorhersehbar". Eichin hatte sich nach dem Bremer Klassenverbleib im Mai für eine Trennung von Trainer Skripnik ausgesprochen, musste dann aber selber gehen. Inzwischen arbeitet er für den Zweitligisten 1860 München.