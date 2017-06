So lief der erste Auftritt des neuen BVB-Coachs

Es wurde viel spekuliert rund um die Trainerfrage beim Bundesligisten Borussia Dortmund. Aber seit Dienstagnachmittag ist die Antwort bekannt. Auf Thomas Tuchel folgt nun der 53-jährige Holländer Peter Bosz (gesprochen: "Bosch"), der bisher Ajax Amsterdam coachte. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Dortmund wurde der neue Cheftrainer von BVB-Chef Watzke und Sportdirektor Zorc vorgestellt. Und in fast perfektem Deutsch zeigte sich der Coach voll Vollfreude auf die neue Aufgabe: "Ich bin Stolz, dass ich für einen so großen Verein arbeiten darf. Der BVB ist wirklich ein sehr großer Verein, vielleicht unter den 10 größten in Europa, der immer mit jungen Spielern arbeitet, immer guten Fußball spielt und das in einem Stadion mit Fans, die gelbe Wand die ich vor mir habe, das ist etwas legendarisches. Ich möchte mir das gerne mal anschauen, wenn das mal soweit ist und da freue ich mich darauf." Vereinsangaben zufolge bekommt Bosz einen Vertrag bis 2019. Als Aktiver spielte er Ende der 90er Jahre kurz in Deutschland nämlich für Hansa Rostock. Und als Trainer bei Amsterdam war er für seinen Offensivfußball bekannt, den er auch mit nach Dortmund bringen will. Und zu Deutschland verbinden ihn sogar noch Kindheitserinnerungen: "Schon als kleiner Junge habe ich die Bundesliga verfolgt. Ich habe in der Nähe der Grenze zu Deutschland gelebt. Damals im Westen von Holland war noch keine Deutsches Fernsehen, aber bei uns im Osten war das schon da und wir haben immer Samstag um sechs Uhr geschaut." Zu konkreten Plänen wie seiner Meinung nach die Mannschaftsaufstellung aussehen soll, äußerte sich Peter Bosz noch nicht. Denn er wolle sich erst mal ein Bild von dem aktuellen Kader machen.