Borussia Dortmund hat für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Der Revierclub gewann am Dienstagabend beeindruckend mit 5:1 (2:0) beim VfL Wolfsburg und setzte sich vor den bisherigen Spitzenreiter FC Bayern. Die Münchner haben am Mittwoch im Top-Duell des vierten Spieltags mit Hertha BSC die Chance, wieder vorbeizuziehen.

Der Hamburger SV steckte hingegen bereits tief in der Krise. Die Hanseaten verloren bei Aufsteiger SC Freiburg mit 0:1 (0:0) und kassierten die dritte Niederlage hintereinander. Trainer Bruno Labbadia war schon vorher in der Kritik - und steht nun vor schweren Zeiten.



HSV bleibt im Tabellenkeller

Der HSV hatte Pech in der 37. Minute, als Bobby Wood den Innenposten traf. Freiburg hatte aber Vorteile, das 1:0 besorgte der 54 Sekunden zuvor eingewechselte Nils Petersen (70.). HSV-Torwart René Adler hatte zuvor einen Schuss von Vincenzo Grifo abprallen lassen. Mit nur einem Punkt bleibt der HSV im Tabellen-Keller und kann am Mittwoch sogar noch auf Platz 18 abrutschen.



Die Wolfsburger kassierten den ersten Gegentreffer dieser Saison bereits in der vierten Minute. Raphael Guerreiro traf zum frühen 1:0 für die Gäste aus Dortmund. Auch ihre zweite Chance nutzte der BVB eiskalt durch Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zum 2:0 (17.). Den Anschluss für Wolfsburg erzielte der eingewechselte Daniel Didavi in der 53. Minute. Doch Ousmane Dembelé (58.) erhöhte wieder, Aubameyang (62.) legte mit seinem zweiten Tor nach, Lukasz Piszczek köpfte das 5:1 (73.).



Eintracht Frankfurt verbesserte sich durch das 2:0 (1:0) beim FC Ingolstadt mit dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel vorerst auf einen Europapokalplatz. Die seit vier Jahren nicht mehr so gut in die Bundesliga gestarteten Frankfurter gingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Innenverteidiger David Abraham (45.+2) köpfte den Ball nach einem Eckball ins Ingolstädter Tor. Bastian Oczipka ließ das 2:0 mit einem Fernschuss folgen (50.).



Darmstadt mit Ausgleich in der Nachspielzeit

Darmstadt 98 verhinderte in der Nachspielzeit eine Niederlage gegen 1899 Hoffenheim. Denys Oliinyk (90.+2) traf zum 1:1 (0:0). Für Hoffenheim war es das vierte Remis in Serie. Im Duell des ältesten (Darmstadt: Norbert Meier/58 Jahre) mit dem jüngsten Trainer (Hoffenheim: Julian Nagelsmann/29 Jahre) verbuchten die Gäste nach 25 Minuten 75 Prozent Ballbesitz. Das 1:0 nach einer halben Minute im zweiten Abschnitt durch Andrej Kramaric (46.) war verdient. Doch dann erzielte Oliinyk noch den späten Ausgleich.



Am Mittwoch strebt der FC Bayern im Top-Match gegen Verfolger Hertha BSC den siebten Pflichtspielsieg in Serie an. Der SV Werder Bremen hofft mit seinem Interimstrainer Alexander Nouri in Spiel eins nach Viktor Skripnik gegen Mainz 05 auf den ersten Liga-Sieg der Saison.

Außerdem empfängt Aufsteiger RB Leipzig den Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach. Die punktlosen Schalker wollen gegen den 1. FC Köln die Wende, und Bayer Leverkusen bekommt es mit dem FC Augsburg zu tun.