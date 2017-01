Dank Dusel und Lewandowski: Bayern gewinnen in Freiburg

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres einen glücklichen Sieg erkämpft ist damit Hinrunden-Meister der Bundesliga. Durch einen Treffer von Torjäger Robert Lewandowski in der ersten Minute der Nachspielzeit gewann die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Freitagabend noch mit 2:1 (1:1) beim starken SC Freiburg. Die Gäste festigten mit 42 Punkten am 17. Spieltag ihre Tabellenführung. Lewandowski hatte auch den Ausgleich zum 1:1 erzielt (35. Minute). Janik Haberer brachte die Breisgauer vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion früh in Führung (5.). Mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt kann Verfolger RB Leipzig am Samstag den alten Drei-Punkte-Abstand wieder herstellen.