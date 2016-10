Die TSG 1899 Hoffenheim hat das Verfolger-Duell mit Hertha BSC Berlin für sich entschieden und schiebt sich auf den dritten Platz im Bundesliga-Tableau vor. Der BVB setzt derweil seine Schwächephase in der Bundesliga fort und kommt im Revierderby gegen den FC Schalke 04 nicht über ein 0:0 hinaus. Der FC Bayern München dreht an der Spitze der Liga weiter seine Kreise und wird dabei eigentlich nur von einer Mannschaft ernsthaft verfolgt: Aufsteiger RB Leipzig bleibt auch in Darmstadt auf Erfolgskurs. Auch der andere Aufsteiger, SC Freiburg, robbt sich weiter nach oben im Tableau. Die Werkself dreht derweil das von Fans gerne "El Plastico" genannte Duell mit dem VfL Wolfsburg und für Ingolstadt gab es in Mainz nichts zu holen.

1. FC Köln - Hamburger SV 3:0 (0:0)

Kurz vor dem 80. Geburtstag von Uwe Seeler steht der Hamburger SV so schlecht da wie noch nie in der Fußball-Bundesliga. Sechs Tage vor dem Ehrentag des HSV-Idols am Samstag kassierte der HSV beim 1. FC Köln nach einem Hattrick von Anthony Modeste (60./82./86.) eine 0:3 (0:0)-Niederlage und bleibt damit Tabellenletzter. Zwei Minuten vor der Kölner Führung sah Hamburgs Stürmer Bobby Wood nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. In den neun Erstliga-Spielen in dieser Saison haben die Hamburger gerade einmal zwei Punkte gesammelt. Der Trainerwechsel von Bruno Labbadia am fünften Spieltag zu Markus Gisdol ist wirkungslos verpufft.

TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin 1:0 (1:0)

Mit dem fünften Sieg in Serie und tollem Tempofußball hat sich 1899 Hoffenheim in der Spitzengruppe festgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bezwang am Sonntag im rassigen Duell der beiden Überraschungsteams Hertha BSC mit 1:0 (1:0) und kletterte nach dem neunten Spieltag auf den dritten Tabellenplatz. Jung-Nationalspieler Niklas Süle traf für die weiter unbesiegten Kraichgauer in der 31. Minute. Vor 28.015 Zuschauern in der nicht ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena riss damit die Serie der zuvor viermal unbesiegten Berliner. Den Hoffenheimern gelangen fünf Dreier nacheinander bisher nur 2008/09 unter Coach Ralf Rangnick, als sie als Aufsteiger überraschend Herbstmeister geworden waren.

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 0:0 (0:0)

Borussia Dortmund hat gegen den Revierrivalen FC Schalke 04 einen Erfolg verpasst und ist nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga nun seit vier Spielen ohne Sieg. Mit jetzt 15 Punkten belegt der BVB nach den Samstag-Partien des neunten Spieltages den fünften Rang und hat acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Schalke setzte seinen Aufwärtstrend mit nun acht Punkten aus den vergangenen vier Partien dagegen fort. Die mit fünf Niederlagen gestarteten Gelsenkirchener belegen jetzt den zwölften Rang.





FC Augsburg - FC Bayern München 1:3 (0:2)

Nach dem glatten 3:1 im DFB-Pokal in München sorgte der Rekordmeister bei der Revanche in Augsburg trotz großer Rotation mit einem frühen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Nach Zuspiel von Arjen Robben beendete Robert Lewandowski seine Serie von fünf Bundesligaspielen ohne Tor (19.), zwei Minuten später vollendete Robben nach Vorlage von Lewandowski. Wenig später musste Javi Martínez wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel den Platz verlassen. Lewandowski (48.) machte dann alles klar, wieder hatte Robben aufgelegt. Ja-Cheol Koo (68.) nutzte noch ein kurzes Durcheinander in Bayerns Defensive.

Darmstadt 98 - RB Leipzig 0:2 (0:0)

Der Aufsteiger aus Leipzig war spielerisch klar besser. Darmstadt wehrte sich nach besten Kräften, brachte nach der Pokal-Pleite bei Viertligist Walldorf aber seinerseits nicht viel zustande. Der eingewechselte Marcel Sabitzer (57./82.) bescherte den Gästen jeweils nach Eingaben von der rechten Seite den verdienten Erfolg.

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:2 (1:0)

Der gesperrte Bayer-Trainer Roger Schmidt verfolgte aus einer verglasten Kabine die Partie, in der seinen Schützlingen nach der Pokal-Blamage in Lotte zunächst erneut nicht viel gelang. Maximilian Arnold (37.) durfte ungestört zur Führung für das kriselnde VfL-Team von Interimscoach Valérien Ismaël einschießen. Unter der Regie von Co-Trainer Markus Krösche drängte Leverkusen und belohnte sich noch durch Tore von Admir Mehmedi (79.) und Tin Jedvaj (84.).

FSV Mainz 05 - FC Ingolstadt 2:0 (0:0)

Ein Lattenschuss von Ingolstadts Lukas Hinterseer (20.) gehörte zu den wenigen Höhepunkten der ersten Halbzeit, ein nicht gegebener Foulelfmeter für Mainz ebenfalls. Yunus Malli (51.) traf nach dem Wechsel für den FSV vom Punkt, Levin Öztunali (84.) sorgte für die Entscheidung. Der Ingolstädter Max Christiansen sah Gelb-Rot (87.).

Werder Bremen - SC Freiburg 1:3 (0:2)

Das Pokal-Aus gegen Zweitligist Sandhausen schien keine Spuren bei Freiburg hinterlassen zu haben, das zuvor in vier Auswärtsspielen noch keinen Punkt geholt hatte. Maximilian Philipp brachte die mutigen Gäste in Führung, nachdem ihn fünf Bremer nicht stoppen konnten (29.). Vincenzo Grifo erhöhte noch vor der Pause per Foulelfmeter (39.). Der Ex-Bremer Nils Petersen vergab sogar das mögliche 0:3 (63.). Dank Santiago Garcia hoffte Werder kurz (68.), dann aber wurde Amir Abrashis Schuss unhaltbar abgefälscht (75.).