Wolfsburg muss in die Relegation - Köln in der Europa League

In der Fußball-Bundesliga sind die letzten Entscheidungen gefallen. Vor allem die Partie in Hamburg stand dabei im Mittelpunkt. Der HSV wehrte sich dort bis in die letzten Minuten gegen die dritte Teilnahme an der Relegation innerhalb von vier Jahren - mit Erfolg. Luka Ballschmidt, gerade eingewechselt, bescherte dem "Dino" eine weitere Saison in der 1. Liga. Knoche hatte den VfL Wolfsburg in Führung gebracht, Kostic ausgeglichen.

Überraschend ging der Kampf um die Europa-League-Plätze aus: Der 1.FC Köln sprang nach einem Sieg gegen Mainz noch auf Platz 5. Danken können die Geißböcke dabei ausgerechnet dem Nachbarn aus Leverkusen, der zum Schluss einer enttäuschenden Saison einen Kantersieg in Berlin feierte. Hertha BSC rutschte auf den Qualifikationsplatz 6 ab.

Dortmund holt sich nach engem Kampf Champions-League-Platz 3. Hoffenheim spielt die CL-Qualifikation.

Aubameyang Torschützenkönig mit 31 Treffern

Mit seinem Elfmetertor kurz vor Schluss hat sich Pierre-Emerick Aubameyang erstmals in seiner Karriere zum Bundesliga-Torschützenkönig gekürt. Der Dortmunder traf zum entscheidenden 4:3 gegen Werder Bremen und erzielte seinen 31. Treffer in dieser Spielzeit. Robert Lewandowski vom FC Bayern belegt mit 30 Toren den zweiten Platz in dieser Wertung. Erstmals seit 43 Jahren haben damit wieder zwei Profis innerhalb einer Saison die 30-Tore-Marke geknackt. Das Gleiche hatten Gerd Müller vom FC Bayern und der Gladbacher Jupp Heynckes in der Saison 1973/74 geschafft.

