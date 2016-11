+++ Sebastian Rode am Blinddarm operiert +++

Fußballprofi Sebastian Rode vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich nach dem 5:2 beim Hamburger SV einer Operation am Blinddarm unterziehen müssen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung (Sonntag). Rode habe bereits während des Spiels über Schmerzen geklagt, hieß es. In der Nacht habe sich der Zustand verschlechtert und Rode sei im Krankenhaus am Sonntagmorgen operiert worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird Rode nur einige Tage mit dem Training aussetzen müssen. In der Partie gegen seinen früheren Verein Bayern München am 19. November (18.30 Uhr) könnte Rode dem BVB wieder zur Verfügung stehen.

+++ Ismaël wird neuer Cheftrainer bei Wolfsburg +++

Interimslösung Valérien Ismaël wird beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum dauerhaften Cheftrainer befördert. Der Franzose sei "die beste Lösung", sagte VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs am Sonntag nach dem 3:0-Sieg beim SC Freiburg. "Diese Entscheidung haben wir aus voller Überzeugung getroffen. Wir haben von Anfang an betont, dass Valerién eine Chance bekommt, und diese hat er in unseren Augen hervorragend genutzt."

+++ Ingolstadt schmeißt Kauczinski raus +++

Der FC Ingolstadt hat sich nach dem verpatzten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga mit nur zwei Punkten aus zehn Spielen von Trainer Markus Kauczinski getrennt. Das teilte der Club am Sonntag über Twitter mit. Die Trennung sei "einvernehmlich" erfolgt. Tags zuvor hatte der FCI daheim gegen den FC Augsburg 0:2 verloren. Ingolstadt ist in der Bundesliga noch immer sieglos und rangiert an 17. Stelle. Es ist der vierte Trainerwechsel der laufenden Saison, nachdem schon der Hamburger SV, Werder Bremen und der VfL Wolfsburg ihre Übungsleiter ausgetauscht haben.

+++ Rummenigge witzelt über Aubameyangs Trip nach Mailand +++

Wie schön so ein Mailand-Trip wie von Pierre-Emerick Aubameyang sein kann, weiß Karl-Heinz Rummenigge aus eigener Erfahrung. "Mailand ist ein schönes Pflaster, das kann ich bestätigen, das habe ich drei Jahre selber erlebt", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit einem Augenzwinkern. Drei Jahre stürmte Rummenigge von 1984 bis 1987 für Inter Mailand.

Der 27 Jahre alte Dortmunder Top-Torjäger Aubameyang war am Montag mit Freunden in einem Privatjet in die italienische Mode-Metropole geflogen und erst am nächsten Morgen zum Treffpunkt seiner Mannschaft erschienen. Trainer Thomas Tuchel strich den gabunischen Nationalstürmer daraufhin aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon.

"Der Trainer scheint alles richtig gemacht zu haben, sie haben am Mittwoch gewonnen, sie haben heute gewonnen, er hat vier Tore gemacht und dementsprechend herzlichen Glückwunsch", gratulierte Rummenigge nach dem 1:1 der Bayern gegen 1899 Hoffenheim aus der Ferne zum 5:2-Erfolg von Borussia Dortmund beim Hamburger SV.