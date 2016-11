+++ "FAZ": Rekordzahlen beim FC Bayern - 626,8 Millionen Euro Umsatz +++

Der FC Bayern schraubt Umsatz und Gewinn weiter in Rekordhöhe. Laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" steigerte der vom Verein ausgegliederte Gesamtkonzern im Geschäftsjahr 2015/16 seinen Umsatz um über 100 Millionen Euro auf eine Bestmarke von 626,8 Millionen Euro. Das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr (523,7 Millionen). Der Gewinn liegt laut des Berichts bei 33 Millionen Euro und rund zehn Millionen Euro über der Rekordmarke beim Überschuss nach Steuern von 23,8 Millionen aus dem Vorjahr.

Zum dritten Mal liegt der Umsatz damit über der Marke von einer halben Milliarde Euro. Zum 24. Mal in Serie wirtschaftet der deutsche Fußballkrösus nach eigenen Angaben profitabel. Vor Steuern wurden im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 53,9 Millionen Euro erreicht (Vorjahr 31,4 Millionen). Die Zahlen werden den Vereinsmitgliedern bei der Jahreshauptversammlung vorgestellt. Dann steht auch die Wahl von Uli Hoeneß zum Präsidenten an.

+++ Jürgen Klopp lobt Leipzig und Hoffenheim +++

Jürgen Klopp ist von der bisher starken Saison von Aufsteiger RB Leipzig und 1899 Hoffenheim nicht überrascht. "Die Art und Weise, wie speziell in beiden Vereinen gearbeitet wird, so ungern das von vielen ja gesehen wird in Deutschland, verdient allerhöchsten Respekt", sagte der Trainer des FC Liverpool am Freitag in einem Interview dem WDR Hörfunk. "Beide können auch international spielen, da bin ich mir ganz sicher, dass Leipzig und Hoffenheim das hinkriegen können." Leipzig und Hoffenheim sind nach zehn Spieltagen in der Fußball-Bundesliga noch ungeschlagen und stehen auf Platz zwei und drei der Tabelle.

+++ Werder Bremen macht erstmals seit vier Jahren wieder Gewinn +++

Werder Bremen wird nach übereinstimmenden Medienberichten erstmals nach vier Jahren wieder eine Spielzeit mit einem Gewinn abschließen. Demnach sollen die Hanseaten in der vergangenen Saison dank des Einzugs ins Halbfinale des DFB-Pokals (0:2 bei Bayern München) zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro Überschuss erzielt haben. Die genauen Zahlen wird Geschäftsführer Klaus Filbry am Montag auf der Jahreshauptversammlung bekanntgeben. "Wirtschaftlich stehen wir sehr stabil und gesund da", sagte Filbry dem "Weser-Kurier" (Freitag). "Wir sind an einem Punkt, an dem wir unser Eigenkapital wieder aufbauen." Auch in der laufenden Saison deutet alles auf ein erneutes Plus hin. "Das Fundament steht", erklärte Filbry der "Syker Kreiszeitung". "Wir steuern auf ein positives Ergebnis zu."

+++ Serge Gnabry: "Traue mir Bayern zu" +++



Neu-Nationalspieler Serge Gnabry traut sich eine fußballerische Zukunft im Weltklasse-Ensemble des FC Bayern München zu. "Definitiv. Ich bin einer, der Aufgaben annimmt", sagte der Stürmer von Werder Bremen am Donnerstag bei seinem ersten Mannschaftstraining nach der Länderspielpause. Ob er das Zeug dazu habe, müsse aber letzten Endes der FC Bayern wissen. Gnabry hatte beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen San Marino drei Tore geschossen. "Ich glaube, dass er eine super Entwicklung genommen hat und ein toller Spieler ist", sagte Bayern-Star Jérôme Boateng am Donnerstag. "Ich traue ihm das absolut zu." Wenn Gnabry gesund bleibe, habe er alle Möglichkeiten.

+++ Markus Gisdol entmachtet Johan Djourou - Sakai ist neuer Kapitän +++

Der Hamburger SV hat mitten in der Saison überraschend den Kapitän gewechselt. Trainer Markus Gisdol setzte am Donnerstag Johan Djourou ab und ernannte Abwehrspieler Gotoku Sakai als neuen Spielführer. "Wir wollen und müssen eine neue Kultur in unsere Mannschaft bringen. Wir brauchen dringend eine größere Geschlossenheit im Team", begründete Gisdol seine Entscheidung vor dem elften Spieltag. Innenverteidiger Djourou leistete sich zuletzt einige Fehler, die zu den hohen Niederlagen des Tabellen-Letzten beitragen haben. Die Ernennung des japanischen Nationalspielers vor der Auswärtspartie am Sonntag in Hoffenheim soll einen neuen Impuls bringen. "Gotoku verkörpert alles, was wir in der aktuellen Situation brauchen. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, der auf dem Platz bis zum Umfallen alles für seine Mannschaft gibt. Gotoku ist offen, ehrlich und kommunikativ", lobte Gisdol.

+++ RB Leipzig kontert Kritik von BVB-Boss Watzke +++

Das wollte Ralph Hasenhüttl offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen: Nachdem Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke RB Leipzig kürzlich mit den Worten kritisiert hatte, dort würde nur Fußball gespielt, "um eine Getränkedose zu performen", holte der Trainer der Sachsen nun zum verbalen Gegenschlag aus. "Ich verschwende keinen einzigen Gedanken daran, dass der Aufwand, den ich und wir hier betreiben, nur dazu dienen soll, eine Getränkedose zu vermarkten", sagte Hasenhüttl auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Und weiter: "Ich sehe stattdessen die Euphorie und die Freude, die wir in der Stadt verbreiten. Das ist für mich der allerwichtigste Antrieb. Man sollte uns schon die Chance geben, die Menschen auf unsere Art und Weise glücklich zu machen."

Watzke hatte RB Leipzig wegen dessen Konzept und fehlender Tradition angegriffen. "Bei Rasenballsport, wie sie ja tatsächlich heißen, haben wir das erste Mal - auch im Gegenteil zu Hoffenheim oder Wolfsburg - den Fall, dass da nichts, aber auch gar nichts historisch gewachsen ist", sagte der BVB-Chef gegenüber der "Sport Bild": "Da wird Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen." Er hatte die Kritik im Zusammenhang mit der Bedeutung der 50+1-Regel in Deutschland geübt, derzufolge ein Investor nicht die Stimmenmehrheit an einem Verein halten darf.

Vor Hasenhüttl hatte schon Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff gelassen auf den Dosenspruch reagiert. Es tue ihm leid, dass Red Bull dem BVB ein wenig Aufmerksamkeit genommen habe, konterte Mintzlaff ironisch. "Herr Watzke weiß, dass RB Leipzig als Verein von einem Großteil der Öffentlichkeit als eine absolute Bereicherung für die Bundesliga angesehen wird."

+++ Günter Netzer: "Der HSV ist ein einziges Trauerspiel" +++

Günter Netzer hat scharfe Kritik an den Verantwortlichen des Hamburger SV geübt. "Der HSV ist ein einziges Trauerspiel", sagte der Weltmeister von 1974 der "Bild"-Zeitung. "Es sind total unverständliche Dinge, die da gemacht werden." Kein Mensch solle sich einbilden, dass durch einen Abstieg eine Selbstreinigung passiere. Man müsse überlegen, wie man den Zustand aus der Ersten Liga heraus verändern könne. "Nicht erst absteigen und dann anfangen zu denken", ergänzte der 72-Jährige, der einst beim HSV als Manager fungiert hatte.

+++ Usain Bolt soll bei Borussia Dortmund trainieren - Watzke bestätigt +++

Leichtathletik-Superstar Usain Bolt soll in absehbarer Zeit eine Trainingseinheit mit den Fußballprofis von Borussia Dortmund bestreiten. "Das ist kein Scherz. Das ist keine Marketingmaßnahme", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem "Kicker" am Sonntag zu Medienberichten aus Großbritannien.



Laut "Guardian" habe Jamaikas Olympiasieger Bolt bereits Kontakt zu BVB-Chefcoach Thomas Tuchel aufgenommen. Eine Bolt-Visite bei den Dortmundern sei laut Watzke "schon seit längerem beschlossen. Puma-Chef Björn Gulden, der bei uns auch im Aufsichtsrat sitzt, hat mir schon vor Wochen gesagt, dass Usain mal gefragt hatte, ob er bei uns mittrainieren dürfe", erklärte der BVB-Chef. Er habe gesagt, klar, überhaupt kein Thema. "Unser Trainer findet es auch gut. Wir werden das natürlich nicht in einer Englischen Woche machen, sondern wahrscheinlich irgendwann in einer Vorbereitungsphase oder so. Die Mannschaft findet das sicherlich auch klasse", sagte Watzke dem "Kicker".

+++ Hochstätter-Verpflichtung beim HSV geplatzt +++

Beim Hamburger SV ist offenbar die Verpflichtung von Wunschkandidat Christian Hochstätter als Sportdirektor geplatzt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat der 53-Jährige den Hanseaten abgesagt, nachdem sich das Bundesliga-Schlusslicht wohl nicht mit dem VfL Bochum auf eine Ablösesumme einigen konnte. Dagegen berichteten die Hamburger Zeitungen "Abendblatt" und "Morgenpost", dass der HSV wegen der hohen Ablöseforderung aus dem Poker um Hochstätter ausgestiegen sei. Nach Medien-Informationen soll der Zweitligist, bei dem Ex-Profi Hochstätter bis 2020 unter Vertrag steht, drei Millionen Euro Ablöse für den 53-Jährigen aufgerufen haben. Der HSV soll zuletzt sein Angebot auf 800.000 Euro aufgestockt haben. Mit Hochstätter waren die Hamburger demnach schon einig, bis 2019 sollte der Kontrakt des langjährigen Gladbachers laufen.

+++ Maik Walpurgis wird neuer Trainer in Ingolstadt +++

Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt hat Maik Walpurgis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der frühere Coach des Drittligisten VfL Osnabrück erhalte einen Vertrag bis Sommer 2018, teilte der Verein mit. Walpurgis war im August 2015 beim VfL Osnabrück entlassen worden und war zuletzt auch als Trainer beim Zweitligisten Arminia Bielefeld im Gespräch. Zuvor hatte Walpurgis fünf Jahre die Sportfreunde Lotte trainiert, seine ersten Trainerstationen absolvierte er beim FC Gütersloh und Arminia Bielefeld II.

+++ HSV soll mit Hochstätter einig sein +++

Der Hamburger SV soll sich nach einem "Bild"-Bericht mit Christian Hochstätter auf die Übernahme des Sportchef-Postens geeinigt haben. Der HSV wollte die Meldung nicht bestätigen. Laut "Bild" soll Hochstätter einen Vertrag bis 2019 erhalten. Die Ablösesumme taxiert die Zeitung auf 1,6 Millionen Euro.

Hochstätter besitzt beim Zweitligisten VfL Bochum einen Vertrag als Sportvorstand bis 2020. Der HSV sucht einen Sportdirektor als Nachfolger des im Mai freigestellten Peter Knäbel. Seither hatte Vorstandsvorsitzender Dietmar Beiersdorfer den Aufgabenbereich zusätzlich übernommen. Weil der HSV in dieser Saison noch ohne Sieg Tabellenletzter ist und Personalentscheidungen bislang wirkungslos geblieben sind, ist die Kritik an Beiersdorfer in seiner Doppelfunktion lauter geworden.



+++ Kevin Großkreutz schießt bei Instagram gegen seine Kritiker +++

Kevin Großkreutz ist bekannt als Freund klarer Ansagen. Dass der Weltmeister vom VfB Stuttgart zuletzt verstärkt in der Kritik stand, veranlasst ihn deshalb jetzt zu einer klaren Ansage auf seiner Instagram-Seite: In einem Posting richtet er sich dort "an die ganzen Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben". Er rechtfertigt seine durchwachsenen Leistungen der jüngeren Vergangenheit mit einer sechsmonatigen Verletzung, die darauf zurückzuführen sei, dass er sich im Abstiegskampf der vergangenen Saison "für ein Spiel gegen Mainz kaputt gemacht" habe. Die Kritiker sollten sich aber eines merken, so Großkreutz: "Ich werde bald wieder richtig fit sein und dann allen zeigen was los ist." Zum Abschluss verspricht er noch den Wiederaufstieg mit dem VfB und versichert: "Mich kriegt kein Mensch klein." Hier die wunderbare Tirade im Wortlaut:

+++ Ilkay Gündogan: ManCity andere Hausnummer als Bayern und Dortmund +++

Ilkay Gündogan hat in höchsten Tönen von seinem neuen Arbeitgeber geschwärmt. "Ich kann auch jetzt schon sagen, dass Manchester City der richtige Club für mich ist", sagte der 26-Jährige dem "kicker". "Wenn ich hier mit dem Auto zum Trainingszentrum komme und das alles sehe, das ist schon extrem beeindruckend. Das ist nicht einmal mit Bayern München zu vergleichen, sondern nochmal eine andere Hausnummer." Großes Lob hat der frühere Bundesliga-Profi auch für Trainer Pep Guardiola parat: "Er hat Gedanken, die man als Spieler vielleicht auf Anhieb nicht verstehen kann, die aber perfekt funktionieren."

Der deutsche Nationalspieler war im Juli 2016 von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Dort zeigte er in den vergangenen Spielen starke Leistungen, traf unter anderem zwei Mal gegen den FC Barcelona in der Champions League.

+++ Sebastian Rode am Blinddarm operiert +++

Fußballprofi Sebastian Rode vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich nach dem 5:2 beim Hamburger SV einer Operation am Blinddarm unterziehen müssen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung (Sonntag). Rode habe bereits während des Spiels über Schmerzen geklagt, hieß es. In der Nacht habe sich der Zustand verschlechtert und Rode sei im Krankenhaus am Sonntagmorgen operiert worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird Rode nur einige Tage mit dem Training aussetzen müssen. In der Partie gegen seinen früheren Verein Bayern München am 19. November (18.30 Uhr) könnte Rode dem BVB wieder zur Verfügung stehen.

+++ Ismaël wird neuer Cheftrainer bei Wolfsburg +++

Interimslösung Valérien Ismaël wird beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum dauerhaften Cheftrainer befördert. Der Franzose sei "die beste Lösung", sagte VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs am Sonntag nach dem 3:0-Sieg beim SC Freiburg. "Diese Entscheidung haben wir aus voller Überzeugung getroffen. Wir haben von Anfang an betont, dass Valerién eine Chance bekommt, und diese hat er in unseren Augen hervorragend genutzt."

Fullscreen





+++ Ingolstadt schmeißt Kauczinski raus +++

Der FC Ingolstadt hat sich nach dem verpatzten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga mit nur zwei Punkten aus zehn Spielen von Trainer Markus Kauczinski getrennt. Das teilte der Club am Sonntag über Twitter mit. Die Trennung sei "einvernehmlich" erfolgt. Tags zuvor hatte der FCI daheim gegen den FC Augsburg 0:2 verloren. Ingolstadt ist in der Bundesliga noch immer sieglos und rangiert an 17. Stelle. Es ist der vierte Trainerwechsel der laufenden Saison, nachdem schon der Hamburger SV, Werder Bremen und der VfL Wolfsburg ihre Übungsleiter ausgetauscht haben.

+++ Rummenigge witzelt über Aubameyangs Trip nach Mailand +++

Wie schön so ein Mailand-Trip wie von Pierre-Emerick Aubameyang sein kann, weiß Karl-Heinz Rummenigge aus eigener Erfahrung. "Mailand ist ein schönes Pflaster, das kann ich bestätigen, das habe ich drei Jahre selber erlebt", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit einem Augenzwinkern. Drei Jahre stürmte Rummenigge von 1984 bis 1987 für Inter Mailand.

Der 27 Jahre alte Dortmunder Top-Torjäger Aubameyang war am Montag mit Freunden in einem Privatjet in die italienische Mode-Metropole geflogen und erst am nächsten Morgen zum Treffpunkt seiner Mannschaft erschienen. Trainer Thomas Tuchel strich den gabunischen Nationalstürmer daraufhin aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon.

"Der Trainer scheint alles richtig gemacht zu haben, sie haben am Mittwoch gewonnen, sie haben heute gewonnen, er hat vier Tore gemacht und dementsprechend herzlichen Glückwunsch", gratulierte Rummenigge nach dem 1:1 der Bayern gegen 1899 Hoffenheim aus der Ferne zum 5:2-Erfolg von Borussia Dortmund beim Hamburger SV.