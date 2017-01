Im Urlaub sprach Arjen Robben mit seiner Frau schon einmal über die Zeit nach dem FC Bayern. "Man muss schon ein klein bisschen planen, auch wenn ich da eigentlich offen bin. Ich spiele jetzt noch auf Top-Niveau, das will ich gerne noch ein bisschen weitermachen", sagte der 32-Jährige. Der Flügelspieler schloss im Trainingslager in Doha am Wochenende auch einen Wechsel in die USA oder nach China, wo aktuell sehr hohe Summen gezahlt werden, nicht aus.



"Ob es China, Amerika, Australien oder Holland ist - du musst nichts ausschließen", sagte er. "Aber jetzt ist es Bayern. Was danach kommt, kann vieles sein, aber auch nichts." Ob China für einen Fußball-Profi in Frage komme, müsse jeder für sich selbst entscheiden.

Arjen Robben: Nach Zeit in München Familie auf Platz 1



Erst einmal will Robben mit dem FC Bayern, für den er im achten Jahr spielt, Titel gewinnen. Das zählt für ihn aktuell auch mehr als die nahende Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages. "Ich habe wirklich keine Deadline", sagte der Niederländer. "Ich konzentriere mich eigentlich nur auf Fußball. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt ohne Vertrag spiele. Ich bin noch sechs Monate sowieso da, vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre - ich weiß es nicht."

Nur eines ist für die Zeit nach den Münchnern klar: Die Familie kommt dann "auf dem ersten Platz".