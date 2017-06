Heiko Herrlich ist neuer Trainer von Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen stellte am Freitag Heiko Herrlich als neuen Cheftrainer vor. Der 45-Jährige erhält einen Vertrag bis 2019. Erst kürzlich schaffte Heiko Herrlich in der Relegation mit Jahn Regensburg gegen 1860 München den Aufstieg in die Zweite Liga. Aber nun sogar einen Bundesliga-Verein trainieren zu dürfen, das sieht er als ganz besondere Ehre: "Ja, erst mal möchte ich mich bei allen Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Und ich werde alles in meiner Kraft Liegende dafür tun, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Das ist eine große Verantwortung, ein großer Verein, der international so erfolgreich war, in den letzten Jahren europaweit für Schlagzeilen gesorgt hat, für positive, dass ich die Verantwortung hier im sportlichen Bereich hab als Trainer, dafür möchte ich mich bedanken und alles dafür tun, das zurückzugeben." Herrlich folgt auf Tayfun Korkut, der im März Roger Schmidt ablöste. Sportdirektor Rudi Völler unterstrich dann auch auf der Pressekonferenz am Freitag seine Vision von guter Trainerarbeit: "Ja gut, jeder Trainer hat ja seine eigene Idee, seine Spielidee, seine Taktik. Ich hab es ja vorhin schon kurz erklärt, das Wichtigste wird sein, den einen oder anderen Spieler wieder einzufangen. Ich finde das trotzdem, bei allen Matchplänen, die ja mittlerweile jeder Trainer hat, geht es mir ein bisschen unter, dass der Trainer die Hauptaufgabe hat, Spieler, die vielleicht eine Zeit lang nicht in Form sind, nicht so spielen, die Gründe zu finden, und die dann wieder ins Boot zu bekommen. Das ist die wichtigste Aufgabe, und da hatten wir einfach in diesem Jahr zu viele Spieler, die nicht ihre Leistung abgerufen haben aus den verschiedensten Gründen." Heiko Herrlich, ist übrigens mit Regensburg innerhalb von eineinhalb Jahren aus der Regionalliga in die 2. Liga aufgestiegen. Während Leverkusen mit dem zwölften Platz in der Bundesligatabelle die eigenen Ansprüche eindeutig verfehlt hatte. Aber das soll natürlich in der kommenden Saison mit Heiko Herrlich ganz anders werden.