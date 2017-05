Holger Badstubers Vertrag endet - "Verständlich, aber schäbig"

Enttäuschte Fans des FC Bayern München machen sich gerade auf Twitter Luft. Der Grund dafür ist eine äußerst knapp gehaltene Mitteilung auf der Homepage der Bayern. Bayern-Spieler Holger Badstubder war seit der Winterpause zum FC Schalke 04 ausgeliehen. Doch Schalke will Badstuber nicht über das Ende der Saison hinaus leihen. Nun stellt der FC Bayern klar: Der Vertrag von Holger Badstuber in München läuft am 30. Juni 2016 aus. "Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", sagte Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge laut Vereins-Mitteilung. "Dazu wünscht der FC Bayern München Holger Badstuber alles Gute und bedankt sich bei ihm für sein vorbildliches Verhalten in den knapp 15 Jahren an der Säbener Straße."

Die Bayern hatten Badstuber während mehrerer Verletzungen die Treue gehalten. Das ist nun vorbei. Die Meinungen der Bayern-Fans und -Kritiker auf Twitter sind dieses Mal ziemlich einhellig.