Geschmacklose Aktion - HSV-Bus mit Farbbeuteln attackiert

Vor dem brisanten Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV ist der Mannschaftsbus der Hamburger mit Farbbeuteln attackiert worden. Bei der Einfahrt ins Stadion sei der Bus mit grüner und weißer Farbe und Gegenständen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Bremen. Der Bus sei beschädigt, verletzt sei aber niemand. Die Ermittlungen nach der Attacke laufen. Die beiden Nordrivalen in der Fußball-Bundesliga treffen beim 106. Derby aufeinander. Ein Großaufgebot von Polizisten und Ordnungskräften soll Ausschreitungen verhindern.



Wie Sky-Moderatorin Jessica Kastrop auf Twitter schreibt, seien auch Bierflaschen und Steine geworfen worden.





Gerade wenige Tage nach dem Anschlag mit Splitterbomben auf den BVB-Mannschaftsbus hinterlässt diese Aktion einen bitteren Nachgeschmack. Bei dem Angriff vor dem Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco waren BVB-Spieler Marc Bartra und ein Polizist verletzt worden. Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, hätte es vermutlich viele Schwerverletzte und vielleicht auch Tote gegeben, wären die Bomben auch nur eine Sekunde früher gezündet worden.



Auf Twitter waren die Reaktionen auf die Farbbeutel-Aktion eindeutig ...