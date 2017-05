Der HSV lädt zum Showdown in den Volkspark

Es ist mal wieder ein Schicksalspiel, das am Samstag um 15.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen wird. Der HSV trifft auf den VfL Wolfsburg. Und damit der Tabellensechzehnte auf den Tabllenfünfzehnten. Die HSV-Fans haben schon deutlich gemacht, was sie von ihren Spielern erwarten. Nur mit einem Sieg kann der Verein es verhindern, dass er erneut in der Relegation um den Klassenerhalt spielen muss. Zum dritten Mal nach 2014 und 2015. HSV-Trainer Markus Gisdol hofft auf die Heimstärke seiner Mannschaft: "Wir haben jetzt uns diese Chance erarbeitet, ja, um mit der notwendigen Bescheidenheit, aber auch mit der Demut, aber auch dankbar jetzt mit dieser Situation umzugehen, dass wir uns diese Chance jetzt erarbeitet haben aus einer aussichtslosen Situation, jetzt die Chance zu haben, mit einem Sieg jetzt schon den Klassenerhalt perfekt zu machen an einem letzten Spieltag, ja, und nicht noch weiter dann gehen zu müssen, sondern es jetzt vielleicht schon klar machen zu können, das ist, glaube ich, für uns alle so das Wichtigste." Zur Vorbereitung auf Wolfsburg sind die Hamburger in ein Trainingslager gefahren. Von besonderen Teambuilding-Maßnahmen hält Gisdol aber nichts: "Wenn Du jetzt hier einen besonderen Kletterwald aufstellst und dann einer jagt den anderen hinterher und alle müssen gleichzeitig - dieses ganze Getue da um Teambuilding, das ist doch alles durch, oder das zehnte Rafting, das bringt doch alles nichts." Ähnlich wie der HSV blickt auch der VFL Wolfsburg auf eine enttäuschende Saison zurück. Statt Champions League oder Europa-League, ist jetzt für das Team von Andries Jonker Abstiegskampf angesagt. Ein Unentschieden in Hamburg reicht für den Klassenerhalt: "Letztendlich hat die Punkteausbeute dann nicht genug gebracht. Jetzt müssen wir das schaffen, mit einem zumindest Unentschieden. Und ich glaube, dass wir das wirklich angehen müssen mit großer Ruhe und Überzeugung." Mindestens 6000 Fans aus Wolfsburg werden ihre Mannschaft nach Hamburg begleiten. Das Volksparkstadion ist schon seit Wochen ausverkauft.