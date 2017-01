Das Verschwinden eines Mitarbeiters des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV bleibt mysteriös. Wie die Polizei Buchholz am Montag mitteilte, gebe es keine neue Spur. Timo Kraus, Leiter der Abteilung Merchandising/Lizenzen beim HSV, hatte am vergangenen Samstag mit Kollegen an einer Party an den Hamburger Landungsbrücken teilgenommen. Gegen 23.30 Uhr soll er in ein Taxi gestiegen sein, um nach Hause in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide zu fahren. Dort sei das Taxi jedoch nicht angekommen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Dem Blatt sagte HSV-Boss Heribert Bruchhagen: "Ich hoffe sehr, dass sich alles um ein Missverständnis handelt."

Die Polizei suchte am Montag den Taxifahrer, in dessen Auto Kraus gestiegen sein soll. Er sei ein wichtiger Zeuge und werde dringend gebeten, sich zu melden. Kraus' Handy sei von einem privaten Ortungsdienst noch bis nach Mitternacht im Bereich der Landungsbrücken lokalisiert worden, teilte die Polizei mit. Seitdem sei das Telefon ausgeschaltet.



Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus(44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken. Infos an https://t.co/bFfqmgWker pic.twitter.com/U8Plo5TJjs — Hamburger SV (@HSV) 8. Januar 2017





Timo Kraus: Polizei sucht nach HSV-Manager



Seine Ehefrau hatte am Sonntagmorgen Vermisstenanzeige bei der Polizei in Buchholz erstattet. Daraufhin suchte die Hamburger Polizei den Bereich der Landungsbrücken land- und wasserseitig ohne Ergebnis ab. Nach Polizeiangaben gibt es bislang keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder auf ein Verbrechen.



Der 1,83 Meter große Kraus trug am Abend des Verschwindens einen grauen Pullover mit HSV-Aufdruck, blaue Jeans, eine beige Jacke mit Fellkragen und eine rote Mütze. Er hat eine Halbglatze mit kurzem, dunklem Haar und trägt einen Vollbart sowie eine Brille. Auch Stadtrivale FC St. Pauli beteiligt sich an der Suche. "Bitte helft mit und teilt diesen Beitrag!", twitterte der FC St. Pauli am Montag.



Bitte helft mit und teilt diesen Beitrag! #fcsp https://t.co/mAMWCNFcGu — FC St. Pauli (@fcstpauli) 9. Januar 2017