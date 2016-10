HSV postet St. Pauli-Stadion

Fußballweltmeister Andreas Brehme sagte einmal in einem Interview: "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!" Auf keinen Verein in der Bundesliga trifft dieser Satz so gut zu wie auf den Hamburger SV. Als Fan der Rothosen musste man in den letzten Jahren so Einiges aushalten.



Gefühlt tausend Trainer saßen in den vergangenen Jahren auf der Bank des HSV. Ebenso viele Sportdirektoren versuchten den Verein wieder auf Vordermann zu bringen. Dazu wurden schlechte Spieler für zu viel Geld gekauft, denen dann auch noch viel zu viel Gehalt gezahlt wurde, und die man dann auch erst einmal nicht mehr los wurde. Die sportliche Talfahrt in der Bundesliga mit zwei "Relegationsmeisterschaften" in Folge sorgte zudem für leere Kassen, die seither ein gewisser Klaus-Michael Kühne mit seinen Millionen-Schecks stopfte.



Als ob das alles nicht genug wäre, sorgte jetzt auch noch die "Social Media-Abteilung“ des Dinos für den nächsten Aussetzer.

HSV: "Kein Tag ohne Eigentor"

Was war passiert? Der HSV postete am Mittwoch im Anschluss an die Pokalauslosung ein Bild bei Twitter und Facebook, auf dem für das Heimspiel im Achtelfinale gegen Köln geworben wurde. Das Problem: Neben den Vereinswappen der beiden Bundesligisten war im Hintergrund das falsche Stadion abgebildet. Das Foto zeigte ausgerechnet das Stadion des Stadtrivalen FC St. Pauli - Millerntor statt Volkspark.

Natürlich freute sich das Netz über diese Steilvorlage. Der User "HSV-Arena" teilte das Foto auf Facebook ganz treffend mit den Worten: "Kein Tag ohne Eigentor." Und natürlich ließ auch der St. Pauli-Konter nicht lange auf sich warten: "Lieber HSV, falls Ihr vorher noch ne Stadionführung braucht, meldet Euch gerne!" twitterte der Zweitligist, der sportlich derzeit ebenfalls nicht gerade auf Rosen gebettet ist.

Die Begründung für den Aussetzer klingt einigermaßen weit hergeholt: Man habe ein Bild posten wollen, das den DFB-Pokal mit der HSV-Gravur zeigt. Dazu kann man nur sagen: Hat geklappt!