In love with "the Luschen" - Ein HSVer ging aber gar nicht

So liefen die Spiele

Hier finden Sie alle Ergebnisse, Tabellen und Highlights im Überblick.

Der Aufreger des Tages

Mr. Müller was not amused. Und alle Nicht-FCB-Fans amüsiert es ja gerade, wenn sich ein sehr gut verdienender Spieler eines sehr erfolgreichen Vereins - sagen wir mal - etwas verschnupft zeigt. Höhö, die haben Probleme ... Welche genau, können Sie hier nachlesen. Thomas Müller liefert sich mit Kyriakos Papadopoulos ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufreger des Tages. Papadopoulos, der Betroffene, den aber nichts getroffen hatte. Selbst eine Super-Schwalbe macht noch keinen Sommer, lieber HSV.

Dieses Tor sollten Sie (noch einmal) sehen

Endlich ein unentschieden. Fürchtete schon um die langweilige saison. Großartiger punktgewinn. #FCUDSC — tom (@tom1211) 27. August 2017





Arminia Bielefeld. Bleibt. Auch. Nach. Vier. Spielen. Ungeschlagen. Weil. Andreas Voglsammer. In. Berlin. Ein. Tor. Schoss. Unentschieden. 7 Punkte.

Und "die Luschen"? Schossen drei Tore und sind ebenfalls ungeschlagen. Heja HSV!

Gewinner des Tages

Was macht man, wenn das Leben ganz anders verläuft als man es sich vorgestellt hat? Wenn man selbst und die Fans und die Trainer und selbst der Über-Trainer Pep Guardiola die ultimative Karriere prognostizieren, stattdessen aber Kreuzband, noch mal Kreuzband, Muskelsehnen und Muskel reißen und das Sprunggelenk bricht? Dann ist das hart. So hart, dass man mit dem Leben hadern könnte. Was soll das? Warum ich? Verdammt, wie geht es jetzt weiter?

Holger Badstubers Weg führte ihn nach fünf Operationen und 2822 Tagen wieder vors Tor. 1:0 und Endstand für Stuttgart gegen Mainz. Holger Badstubers Geschichte kann ein Hoffnungsschimmer für all jene sein, deren Leben phasenweise auch ganz anders als erhofft verläuft. Der Mann ist der Gewinner des Tages. Oder natürlich der HSV.

Verlierer des Tages

Da biste erstmals am Start. Da haste ein Bundesliga-Spiel exklusiv. Und da zeigste deinen zahlenden Kunden: nischts. Der Eurosport-Player funktionierte am Freitag bei einigen Kunden erst in der Nachspielzeit ("keine Internetverbindung, Netzwerkverbindung überprüfen ...", Sie kennen das). Na, und wer spielte da noch gleich und rechnete kühn ab? Der HSV. Haben leider nicht alle mitbekommen.

Bild(er) des Tages

