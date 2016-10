"Niemand war bei 100 Prozent", sagte Philipp Lahm am "Sky"-Mikrofon. "Wenn man denkt, dass es mit einer Leistung unter 100 Prozent geht, läuft man Gefahr, Zweikämpfe zu verlieren und keine Kontrolle zu haben." Ähnlich deutlich wurde Arjen Robben: "Das war nicht Bayern München, was wir heute gezeigt haben. Es hat vieles nicht gepasst. Die Einstellung war nicht das einzige. Jeder muss sich selber hinterfragen, ob er seine Leistung gebracht hat." Und Thomas Müller brachte einen ungewöhnlichen Aspekt auf den Punkt: "Das ist man als Bayern-Spieler gar nicht gewohnt, dass der Gegner das Heft des Handelns in der Hand hält. Dass wir in Überzahl das 2:2 kriegen, setzt dem Ganzen die Krone auf."

Mit deutlicher Selbstkritik reagierten die Spieler des FC Bayern also auf das Unentschieden bei Eintracht Frankfurt - einem Spiel, in dem der Rekordmeister so schwach und unsouverän auftrat wie lange nicht. Davon zeigte sich aber nicht nur die Mannschaft irritiert. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge war nach dem Spiel richtig sauer: "Das war nicht Bayern München in der ersten Halbzeit, so kann man nicht auftreten. Das war nicht akzeptabel, man muss mit einer anderen Einstellung auf den Platz gehen." Mit dem Unentschieden müsse man nach diesem Auftritt zufrieden sein, so der 61-Jährige weiter.

Karl-Heinz Rummenigge: "So kann man nicht auftreten"

Damit teilte Rummenigge die Auffassung des Trainers: "Wir haben nicht gut gespielt und eine schlechte Einstellung gezeigt", sagte Carlo Ancelotti nach dem Spiel. "Wir haben die ersten 45 Minuten geschlafen, das ist in jedem Spiel zu viel. Zehn Minuten unkonzentriert sein, das kann passieren, aber nicht das." Er sei nicht sauer auf seine Spieler, so der Italiener, kündigte aber im Hinblick auf das Champions-League-Heimspiel gegen PSV Eindhoven am Dienstag Wechsel an.