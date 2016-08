Spätestens mit seinen Tränen zum Abstieg des VfB Stuttgart hat Kevin Großkreutz die Herzen der Fans gewonnen. Doch heute versetzt er den Schwaben einen schweren Schock: "Bevor ihr es später aus der Zeitung erfahrt, möchte ich es euch als erstes sagen! Mein Weg wird nach Leipzig zu Red Bull führen!", schreibt Großkreutz auf seinem Instagram-Account.

Seine Erklärung lässt Traditionalisten das Blut in den Adern gefrieren: "Wie ich jetzt schon öfter gehört habe, dauert es nicht mehr lange bis es ein Traditonsverein wird." Und dann schiebt er noch - erstaunlich offen - andere Gründe hinterher: "Das Geld lockt einfach und das Stadion mit den grandiosen Fans bebt jedes mal aufs neue."



#Spaßgehörtdazu, meint Kevin Großkreutz



Und dann bedankt er sich brav bei den Stuttgart-Fans für die Unterstützung. So eine Chance gäbe es nur einmal im Leben und die wolle er halt nutzen, wirbt er um Verständnis. "Ich wünsche dem VfB und euch weiterhin nur das beste!" endet der Post. "Wir sehen uns bestimmt."

Doch ganz unten wird klar, dass Großkreutz sich am 31. August nur einen Aprilscherz erlaubt hat: Hinter acht lachenden Smileys stehen noch die Hashtags #Spaßgehörtdazu und #ironie. Der Puls der VfB-Fans dürfte also ziemlich schnell wieder gefallen sein. Die Identifikationsfigur Kevin Großkreutz bleibt den Stuttgartern also weiterhin erhalten.