Schnelles Comeback: Kevin Großkreutz hat einen neuen Verein gefunden

Kevin Großkreutz wird offenbar schneller in den Profi-Fußball zurückkehren als gedacht: Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist sich der 28-Jährige mit dem Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 einig. Demnach habe sich Großkreutz am Abend mit den Bossen der "Lilien" auf einen Vertrag ab der kommenden Saison geeinigt. Darmstadts Trainer Torsten Frings habe den Weltmeister unbedingt verpflichten wollen. Im Falle des wahrscheinlichen Bundesliga-Abstiegs des Klubs wäre Großkreutz eine erfahrener Neuzugang für den Neustart in Liga 2.

Großkreutz' letzter Vertrag beim VfB Stuttgart war Anfang März aufgelöst worden, weil er bei einer nächtlichen Party-Tour in eine Prügelei geraten und dabei so schwer verletzt worden war, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.