Kevin Großkreutz will sich bei Aufstieg nackig machen

Bei Instagram ist immer was los, wenn Kevin Großkreutz im Spiel ist: Gute Sprüche, klare Ansagen - der ewige Dortmunder in Diensten des VfB Stuttgart ist ein Garant für gute Social-Media-Unterhaltung, selbst wenn er mal gar nicht selbst ein Foto postet. Jüngstes Beispiel: Das Posting seines Mannschaftskameraden Simon Terodde, auf dem Großkreutz beim Leistungstest zum Vorbereitungsstart mit nacktem Oberkörper auf dem Laufband zu sehen ist.

In den Kommentaren unter den Fotos diskutieren die Fans den vermeintlichen kleinen Bauchansatz des 28-Jährigen. Aber Anspielungen auf seinen "Bier-Bauch" kontert Großkreutz trocken ("harte Arbeit" habe er in sein "Sixspeck" gesteckt), genau wie den Kommentar eines Users namens "tobistagram", der an Terodde gerichtet schreibt: "Wenn du Torschützenkönig wirst zum Ende dieser Saison, muss dir @fischkreutz einen Döner kaufen." Wahrscheinlich eine Anspielung auf den Vorfall aus dem Jahr 2014, als Großkreutz in Köln einen Fan mit einem Döner beworfen hatte. Diesmal bleibt er cooler und antwortet "tobistagram": "Wenn wir aufsteigen, dann stehe ich da nackend."

Zurück in Stuttgart! #2017 Ein von Simon Terodde (@simonterodde9) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 8:49 Uhr

In den Kommentaren sorgt diese Ankündigung naturgemäß gleichermaßen für Begeisterung wie für Belustigung. Zwar hat Großkreutz sein "Versprechen" eher nicht ganz ernst gemeint - sollte der VfB aber tatsächlich aufsteigen, wird er aus der Nummer jetzt nicht mehr ganz so einfach rauskommen. Die Fans dürften in dem Fall nackte Tatsachen erwarten.