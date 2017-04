Verletzt ausgewechselt: Fehlt Lewandowksi gegen Real?

Der FC Bayern München ließ im Spiel gegen Borussia Dortmund keinen Zweifel daran aufkommen, wer die beste deutsche Fußballmannschaft ist. Entscheidenden Anteil daran hatte - wiedereinmal: Robert Lewandowski. Der Stürmer-Star erzielte zwei der vier Bayern-Treffer. Das 4:1 machte er vom Punkt, nachdem er selbst vorher vom BVB-Schlussmann Bürki zu Fall gebracht wurde. Dabei landete er unglücklich auf seiner rechten Schulter. Das Verwandeln ließ er sich nicht nehmen, signalisierte allerdings sofort in Richtung Bank, dass der Coach ihn lieber auswechseln sollte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ging er vom Platz.

Der Rennen um die Meisterschaft ist weitestgehend entschieden. Der FC Bayern strebt aber auch größere Ziele an: den Gewinn der Champions League. Am kommenden Mittwoch trifft der deutsche Rekordmeister mit Real Madrid auf eine der besten drei Mannschaften Europas. Viertelfinal-Hinspiel. Flutlicht, die große Bühne. Es ist das bislang wichtigste Spiel der Saison und natürlich hofft man beim FC Bayern auch auf einen Einsatz seines Top-Torjägers Lewandowski. Doch nun steht hinter seinem Einsatz zumindest ein kleines Fragezeichen. Wie ernst die Verletzung ist, müssen Untersuchungen zeigen. "Hoffentlich ist es nicht so schlimm", sagt Arjen Robben nach dem Spiel bei Sky. Nicht nur er wird hoffen, dass Lewandowski am Mittwoch einsatzbereit ist.