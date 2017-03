Mats Hummels klagt über respektlose Fans: "Alles wird aggressiver"

Mats Hummels beklagt eine zunehmende Verrohung im Umgang mit Profifußballern. Im Interview mit der "Sport Bild" erkennt der Weltmeister dabei einen schon länger anhaltenden Trend: "Der Umgang mit den Spielern in den vergangenen neun, zehn Jahren ist immer respektloser geworden." Die Hemmschwelle, Spieler zu beschimpfen oder zu beleidigen, liege immer niedriger. "Das ist etwas, womit wir klarkommen müssen", so der 28-Jährige.

Auch Hummels selbst sah sich vor rund einem Jahr Anfeindungen ausgesetzt, als sein Wechsel von Dortmund nach München publik wurde. Sein Trainer bei den Bayern, Carlo Ancelotti, wurde zuletzt beim Auswärtsspiel in Berlin von einem Zuschauer angespuckt. "Auf uns, Trainer wie Spieler, projizieren viele Fans ihren Frust und werden ausfallend", so Hummels in " Sport Bild". "Das äußert sich dann eben in Beleidigungen oder, noch schlimmer: sogar in Spuckattacken." Der Trend sei: "Alles wird aggressiver."

Mats Hummels: "Fans projizieren ihren Frust"

Beleidigungen oder Spuckattacken verstoßen für den Nationalspieler einfach gegen das Recht: "Du kannst ja auch nicht durch die Stadt laufen und andere beleidigen oder anspucken." Auch das teure Geld, das Fans für eine Eintrittskarte zahlen, rechtfertige dieses Verhalten nicht.