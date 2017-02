So irritiert reagieren Presse und Vereinsbosse auf Lahms Rückzug

Jetzt zählen für Philipp Lahm in den letzten Monaten einer ganz großen deutschen Fußball-Karriere nur noch Titel. Mit einem "sehr guten Gefühl für die Zukunft" verabschiedete sich der Kapitän des FC Bayern nach dem schnell in den Hintergrund gerückten Viertelfinal-Einzug des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg und seiner verkündeten Zukunftsentscheidung in die Nacht. Trotz Vertrages bis ins Jahr 2018 hört der Weltmeisterkapitän schon in diesem Sommer auf. Eine direkte Weiterbeschäftigung bei seinem Herzensclub schließt er aus.

"Ich liebe den Fußball und der Fußball hat mir sehr viel gegeben. Aber ich bin noch nicht am Ende, es geht noch ein paar Monate und ich hoffe, dass sie sehr, sehr erfolgreich werden", sagte der 33-Jährige. "Irgendwann ist es einfach zu Ende und das Ende will ich selber bestimmen." Ob es ein Comeback in anderer Funktion beim deutschen Fußball-Rekordmeister geben wird, ließ Lahm nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg im Achtelfinale offen. Aktuell ist der Posten des Sportdirektors, für den ihn Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vorgesehen hatte, kein Thema.

Philipp Lahm: "In einer Reihe mit den ganz Großen"

So oder so kommt die Entscheidung überraschend - und wird von direkt betroffenen Verantwortlichen, von Lahms Kollegen und von der Presse auch entsprechend kommentiert:

Uli Hoeneß: "Wir können das jetzt nicht bestätigen. Ich muss mich an das halten, was wir in den Gesprächen mit ihm und seinem Berater festgelegt haben. Er hat noch einen Vertrag, deshalb kann ich über seine Zukunft noch nichts sagen. Wenn es etwas zu vermelden gibt, dann wird es eine gemeinsame Erkärung geben."

Carlo Ancelotti: "Von den angeblichen Plänen von Philipp Lahm weiß ich nichts. Er hat heute fantastisch gespielt und ist ein wichtiger Spieler für uns."

Mats Hummels: "Davon wussten wir nichts. Es ist sehr schade, ich hätte es gerne gesehen, dass er noch weiter spielt. Aber ich kann ihn auch verstehen. Er hat schon in der Nationalmannschaft ein gutes Timing bewiesen. Ich habe keine Ahnung, was er vor hat."

Mehmet Scholl: "Als Fußballfan finde ich es schade. Er hat in seiner Karriere 70 Prozent überragend gespielt und die restlichen 30 Prozent Weltklasse. Er steht in Deutschland in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus - also den ganz Großen. Menschlich kann man sich auf seine Entscheidung immer verlassen. Es war auch nach der WM eine richtige Entscheidung, dass er zurücktritt."

Pressereaktionen

Süddeutsche Zeitung: "Philipp Lahm und Uli Hoeneß sind sich dagegen immer noch nicht einig, wer was wann gesagt hat und wer was wann wusste. Wie die Kommunikation zwischen dem Kapitän und dem Vereinspräsidenten ablief, das bleibt rätselhaft und irritierend."

Bild: "Laut 'Sport-Bild' bestand er auf einen Posten im Vorstand. Bayern bot ihm in Anbetracht fehlender Erfahrung verständlicherweise zunächst nur den Sportdirektoren-Job an. Das war ihm offenbar zu wenig. Am Ende gibt es im Fall Lahm nur Verlierer."

Spiegel Online: "Es ist eine gewaltige Zäsur für den Klub. Und vor allem ist es ein herber Schlag für die beiden mächtigen Männer des FCB, für Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, aber auch für einen überrumpelt wirkenden Präsidenten Uli Hoeneß, der an diesem Abend eine höchst unglückliche Figur machte - und der das Stadion am Ende fürchterlich blamiert verließ."