Heute bietet sich für alle Bundesligisten die letzte Chance, vor der Winterpause noch auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Bis maximal 18 Uhr bleibt Zeit, um Verträge mit neuen Profis abzuschließen. Traditionell geht es am letzten Einkaufstag hektisch zu. Obwohl die Vereine bisher bereits eine Rekordsumme von rund einer halben Milliarde Euro investierten, gibt es bei diversen Clubs noch Handlungsbedarf. Die bisherigen News der Transferperiode finden Sie hier.

+++ 12.31 Uhr: Ingolstadt holt verteidiger Tisserand +++

Der FC Ingolstadt hat die Verpflichtung des Verteidigers Marcel Tisserand perfekt gemacht. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb der 23 Jahre alte Profi vom AS Monaco bei den Schanzern einen Vertrag über vier Jahre. Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Sie soll Medienberichten zufolge aber bei mehr als drei Millionen Euro liegen. Damit wäre der Kongolese Tisserand, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, Ingolstädter Rekordeinkauf. Bislang galt Angreifer Darío Lezcano mit 2,5 Millionen Euro als teuerste Verpflichtung.

+++ 12.20 Uhr: Papadopoulos für ein Jahr zu RB Leipzig, Nukan zu Besiktas +++

Bayer Leverkusen leiht Kyriakos Papadopoulos für ein Jahr an RB Leipzig aus. Das teilen die Leipziger auf ihrer Homepage mit. Der Innenverteidiger war 2014 von Schalke an Leverkusen ausgeliehen worden, eh Bayer ihn 2015 fest verpflichtete. Nun lautet seine nächste Station RB Leipzig.

Dafür verlässt Atinc Nukan Leipzig in Richtung Istanbul. Laut "Kicker" hat Nukan den Medizincheck bei Besiktas Istanbul absolviert und sich schon mit anderen Neuzugängen im Besiktas-Trikot gezeigt.

+++ 11.50 Uhr: Tottenham bietet Schalke wohl 45 Millionen für Max Meyer +++

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung baggert der Premier-League-Klub Tottenham Hotspurs an Schalkes Max Meyer. Laut der Zeitung will Tottenham Schalke ein Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro für Meyer unterbreiten. Ob Schlake in letzter Minute noch das Talent ziehen lässt?

+++ 11.41 Uhr: FC Augsburg verleiht Albian Ajeti +++

Der FC Augsburg verleiht Stürmer Albian Ajeti zum FC St. Gallen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, schließt sich der 19-Jährige dem Schweizer Erstligisten für diese Spielzeit an. "Albian Ajeti benötigt regelmäßige Einsätze, um sich weiterentwickeln zu können", erklärte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. "Er verfügt über sehr großes Talent, und wir sind überzeugt, dass er beim FC St. Gallen auf mehr Spielzeiten kommt und dort die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen kann." Der Schweizer Ajeti war im vergangenen Winter vom FC Basel nach Augsburg gekommen, absolvierte jedoch nur ein Bundesligaspiel.

+++ 11.01 Uhr: Douglas Santos zum Medizincheck beim HSV +++

Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Olympiasiegers Douglas Santos. "Wir sind in guten Gesprächen", bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Norddeutschen. Mit Atlético Mineiro soll sich der HSV einig sein, die Ablösesumme liegt nach Medienangaben zwischen sieben und zehn Millionen Euro. Douglas Santos muss den obligatorischen Medizin-Check bestehen, bevor der 22 Jahre alte Linksverteidiger im Anschluss im Volksparkstadion einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben soll.

Der Brasilianer verfügt bereits über Erfahrungen in Europa. Er spielte in der spanischen Liga bei Granada und in Italien bei Udinese. Zum Testspiel am Abend gegen Verbandsligist Strand 08 nach Timmendorf soll er nicht mitreisen.

+++ 10.59 Uhr: Werder Bremen stellt am Nachmittag Serge Gnabry vor +++

Werder Bremen steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Serge Gnabry von Arsenal. Der Stürmer hatte bei der Olympiade in Rio auf sich aufmerksam gemacht, als er im DFB-Trikot sechs Tore schoss. Laut "Bild" hat Gnabry den Medizincheck in Bremen bestanden und wird um 15.30 Uhr als Neuzugang beim SV Werder Bremen vorgestellt.

Die Ablösesumme für den Offensivspieler wird auf fünf bis sechs Millionen Euro geschätzt. "Finanziell ist das absolut im Rahmen", hatte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann bereits am Dienstag über den Transfer gesagt.

Gnabry soll beim Tabellenletzten den langfristigen Ausfall von Max Kruse kompensieren. Der neue Werder-Angreifer war 2011 vom VfB Stuttgart nach London gewechselt, konnte sich bei Arsenal aber nie durchsetzen.

10.59 Uhr: Med-Check bestanden. @SergeGnabry ist Bremer. Am Nachmittag wird er vorgestellt. #werder — BILD Werder Bremen (@BILD_Werder) August 31, 2016

+++ 10.25 Uhr: Shani Tarash zu Eintracht Frankfurt +++

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am letzten Tag der laufenden Transferperiode noch einmal den Offensivbereich verstärkt. Vom FC Everton aus der englischen Premier League kommt der Schweizer Nationalspieler Shani Tarashaj für ein Jahr auf Leihbasis an den Main. Der 21-jährige Offensivspieler unterzeichnete am Mittwoch einen entsprechenden Vertrag, teilte die Eintracht mit. Tarashaj besitzt auch die albanische Staatsangehörigkeit.

"Mit der Verpflichtung haben wir auf den Transfer von Luc Castaignos zu Sporting Lissabon reagiert", sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Nach seinen Angaben besitze Tarashaj trotz seines jungen Alters viel Qualität. "Er kann uns flexibler in unserem Spiel machen." Zu den Modalitäten des Transfers machten beide Clubs keine Angaben.

+++ 09.32 Uhr: Verlässt Julian Draxler noch den VfL Wolfsburg? +++

Besonders im Fokus stehen der VfL Wolfsburg und Werder Bremen. So halten sich die Gerüchte, dass Julian Draxler die "Wölfe" doch noch verlassen könnte. Allerdings bekräftigte VfL-Coach Dieter Hecking am Dienstag zum wiederholten Mal, dass ein Verkauf des Weltmeisters nicht geplant sei: "Es gibt keinen Abgang von Julian Draxler."

Doch eine angebliche Offerte in Höhe von 75 Millionen Euro von Paris St. Germain könnte für einen Sinneswandel sorgen. Schließlich hatte Draxler in der Sommerpause vehement seinen Wechsel gefordert. Darüber hinaus bemühen sich die Wolfsburger angeblich um Offensivspieler Heung-Min Son von Tottenham Hotspur.

Reichlich Gesprächsstoff gab es bis zuletzt auch beim SV Werder Bremen. Laut Sportchef Frank Baumann ist sich der Tabellenletzte mit dem FC Arsenal über einen Wechsel von Serge Gnabry fast einig: "Serge Gnabry möchte gerne für uns spielen. Wir sind in aussichtsreichen Gesprächen mit Arsenal." Entgegen erster Meldungen soll der Silbermedaillengewinner von Rio nicht vom Meister aus München gekauft und dann an Werder ausgeliehen werden. "Der FC Bayern spielt bei einem möglichen Wechsel keine Rolle", kommentierte Baumann.