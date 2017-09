Löw verurteilt Fan-Verhalten beim Länderspiel gegen Tschechien

O-TON BUNDESTRAINER JOACHIM LÖW: "Ich bin eigentlich auch voller Wut. Vielleicht trifft das meine Gefühle besser. Und bin wirklich auch, ja, sehr, sehr angefressen über das, was passiert ist, dass einige so genannte Fans, so gennante Fans, dann auch die Bühne des Fußballs und die Bühne eines Länderspiels benutzen, ja, um mit ihrem oberpeinlichen Auftreten einfach auch viel Schande, viel Schande auch über unser Land dann auch mit ihrem Verhalten bringen. Und ich denke, jeder, der von diesen Leuten nicht ins Stadion kann und darf, das ist ein absoluter Gewinn." "Diese Chaoten, die wollen wir nicht und wir sind auch nicht deren Nationalmannschaft und das sind auch nicht unsere Fans. Weil das Verhalten, wie es in Prag war von einigen, das ist unterste Schublade und das ist zu tiefst, zu tiefst verachtenswert."