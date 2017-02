BVB-"Fans" rasten vor RB-Spiel aus - und greifen sogar Kinder und Familien an

RB Leipzig hat die Vorfälle beim Bundesliga-Gastspiel gegen Borussia Dortmund scharf verurteilt und den BVB zum Handeln aufgefordert. Der Aufsteiger reagierte am Sonntag mit einer Stellungnahme auf die Vorkommnisse am Samstag bei und am Rande der 0:1-Niederlage. "Die Übergriffe von Dortmunder Fans gegen gegnerische Zuschauer, gegen die Polizei, aber auch Beleidigungen und Straftaten gegen Kinder und Frauen sind nicht tragbar und beschämend für ganz Fußball-Deutschland", hieß es in der Mitteilung.

Der Verein stellte klare Forderungen an die Verantwortlichen des BVB, namentlich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Präsident Reinhard Rauball. "Wir erwarten von Herrn Watzke und Herrn Rauball, dass diese von mehreren Tätern verübten Vorfälle - die diese Saison erstmals unsere Fans betrafen - lückenlos im Interesse der gesamten Bundesliga aufgeklärt werden." Nach Information von RB konnten auch die verletzten Fans die Heimreise antreten.

"Der BVB verurteilt die Gewalt aufs Schärfste"

Auf dem Weg zum Stadion waren RB-Fans mit Steinen und Dosen beworfen worden. Während der Attacken seien vier Polizisten verletzt worden. Der BVB verurteilte in einer ersten Stellungnahme die massiven Angriffe von Dortmunder Randalierern und kündigte eine Aufarbeitung der Geschehnisse an. "Der BVB verurteilt diese Gewalt auf das Schärfste", teilte der Bundesligist mit.



Auch Frauen und Kinder wurden attackiert

Es sei eine "eine extreme Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Dortmunder Anhängerschaft gegenüber den Gästen festgestellt" worden, hieß es. Auch "kleine Kinder, Frauen oder Familien" seien ins Visier der Randalierer geraten. Die "Bild"-Zeitung zitiert einen Polizisten, der das brutale Vorgehen der BVB-Anhänger beschreibt. Demnach seien die "BVB-Ultras völlig hasserfüllt" gewesen und hätten versucht, die Gästefans anzugreifen. "Dabei ging von den Leipzigern überhaupt keine Aggression aus", sagte der Polizist der "Bild".