Sprengstoff für BVB-Attentat stammte womöglich von der Bundeswehr

Der bei dem Anschlag auf die Fußballer von Borussia Dortmund verwendete Sprengstoff stammt einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise von der Bundeswehr. Das berichtete die "Welt am Sonntag" in einem Vorabbericht unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach werde geprüft, ob der Sprengstoff in den Rohrbomben eventuell aus Beständen der Bundeswehr stamme. Der militärische Zünder setze demnach Fachkenntnisse voraus und habe sich nicht leicht beschaffen lassen. Es bestünden den Ermittlern zufolge weiterhin Zweifel, ob die Bomben von islamistischen Extremisten gezündet worden seien. Gesine Lötzsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, sagte am Samstag, mit dem Anschlag müssten auch bisher unbedenkliche Termine unter dem Sicherheitsaspekt neu bewertet werden. O-TON GESINE LÖTZSCH, STELLVERTRETENDE FRAKTIONSVORSITZENDE DER LINKEN IM BUNDESTAG "Was sind vielleicht Situationen, die potenzielle Attentäter anziehen können? Das sind ja Großveranstaltungen oder auch Veranstaltungen mit Idolen quasi. Ich glaube, da muss man genauer hin schauen. Und sich vorbereiten. Und vielleicht auch überlegen, an welcher Stelle man eben bisher nicht genügend darauf geachtet hat." Dem "Welt"-Bericht zufolge seien insbesondere Fußballspiele, Rockkonzerte und Kulturveranstaltungen gefährdet. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wollte den Zeitungsbericht nicht kommentieren.