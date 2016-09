Borussia Dortmund hat sich im Champions-League-Spitzenspiel gegen Real Madrid noch ein verdientes Unentschieden erarbeitet und die Tabellenführung verteidigt. Bayer Leverkusen verpasste derweil mit dem 1:1 (0:0) bei AS Monaco den ersten Sieg und hat in Gruppe E zwei Punkte.

Borussia Dortmund - Real Madrid 2:2 (1:1)

Reifeprüfung bestanden, Tabellenführung erfolgreich verteidigt: Durch ein spätes Tor von Joker André Schürrle haben sich die jungen Überflieger von Borussia Dortmund in einem hochklassigen Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid und Superstar Cristiano Ronaldo in Europas Fußball-Elite zurückgemeldet. Die Elf von Trainer Thomas Tuchel erkämpfte sich am Dienstag ein hochverdientes 2:2 (1:1) gegen Cristiano Ronaldo und Co. und bleibt mit vier Zählern Spitzenreiter in Gruppe F vor den punktgleichen Königlichen. In den kommenden Spielen gegen Sporting Lissabon kann der neue BVB, der auch im sechsten Heimspiel gegen Real unbesiegt blieb, bereits die vorentscheidenden Schritte in Richtung Achtelfinale machen.

Der eingewechselte Schürrle erzielte in der 87. Minute mit einem Schuss in den linken oberen Torwinkel den 2:2-Ausgleich. Zuvor war Real vor 65.849 Zuschauern durch Ronaldo (17.) und Raphael Varane (67.) zweimal in Führung gegangen. Für den ersten Ausgleich hatte Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang gesorgt(43.). Damit wurde der BVB für einen starken Auftritt belohnt. Ohne Respekt vor den Stars waren die Gastgeber aufgetreten und hatten die Madrilenen ein ums andere Mal in die Bredouille gebracht.

AS Monaco - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Ein bitteres Gegentor in letzter Sekunde hat Bayer Leverkusen den ersten Sieg in der Champions League noch gekostet. Mit einem Volleyschuss rettete Kamil Glik der AS Monaco am Dienstagabend beim 1:1 (0:0) einen Punkt. Chicharito hatte die Werkself mit einem feinen Kopfballtreffer nach 74 Minuten in Führung gebracht und sein Team auf den Premierenerfolg in der Gruppenphase der Königsklasse hoffen lassen. "Wir haben uns mehr erhofft und mehr erwartet", konstatierte Kapitän Lars Bender hinterher enttäuscht.

Fast bis zur letzten Viertelstunde war in einem mäßigen Spiel ohne großes Offensivfeuerwerk noch vieles auf ein torloses Remis hinausgelaufen. Nächster Gegner der Mannschaft von Trainer Roger Schmidt ist in drei Wochen der englische Topclub Tottenham Hotspur.