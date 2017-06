"Im neuen Jahr topfit": Marco Reus überraschend am Kreuzband operiert

Fußballer Marco Reus hat sich einem Eingriff unterzogen. Wie der Angreifer von Borussia Dortmund am Samstagabend auf Facebook mitteilte, wurde er bereits am vergangenem Mittwoch am hinteren Kreuzband operiert. "Die Operation ist gut verlaufen und ich bin schon auf dem Wege der Besserung", schrieb er in dem sozialen Netzwerk. Anstatt wie seine Mannschaftskollegen in den Sommerurlaub zu fahren, kommt auf den 28-Jährigen eine länger Reha-Phase zu. Reus versprach seinen Fans: "Ich werde alles tun, um bald wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin immer stark zurückgekommen und das wird auch dieses Mal so sein."



So kurz nach der Operation war sein Gedanke gleich auf die Zukunft gerichtet: "Wir haben viel vor mit unserem neuen BVB-Trainer Peter Bosz und der Nationalmannschaft bei der WM in Russland. Es ist mein großes Ziel, im neuen Jahr topfit zu sein, um in der entscheidenden Phase der kommenden Saison wieder voll eingreifen zu können", so Reus.



Marco Reus richtete sich auf Facebook an seine Fans



Der Borusse hatte sich vor zwei Wochen im Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt verletzt und einen Teilriss des Kreuzbandes zugezogen. Bereits in der 8. Minute blieb Reus im Rasen hängen - die Aktion geschah unmittelbar vor dem Dortmunder Führungstor. Trotz der Verletzung spielte er die kompletten ersten 45 Minuten durch und wurde erst in der Halbzeit gegen Christian Pulisic ausgewechselt.

Zunächst war unklar, ob das Knie konservativ behandelt werden kann oder ob eine Operation notwendig ist. Mit dem nun erfolgten Eingriff dürfte Marco Reus der Mannschaft schätzungsweise ein halbes Jahr fehlen - damit ist ungewiss, ob er in diesem Jahr überhaupt noch spielen kann.

Der BVB hatte sich zuvor bereits auf eine längere Verletzungspause eingestellt und für 20 Millionen Euro den Offensivspieler Maximilian Philipp vom SC Freiburg verpflichtet.