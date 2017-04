BVB verliert gegen AS Monaco mit 2:3

Borussia Dortmund hat das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch Abend gegen den AS Monaco mit 2:3 verloren. Für viele Fans stand das Spiel noch unter dem Eindruck des Anschlags auf den Mannschaftsbus des BVB am Dienstag - nur gut 24 Stunden zuvor. "Ja, also von der Mannschaft: Zweite Halbzeit hat sie sehr gut gekämpft. Erste Halbzeit war nicht so gut. Aber ich denke, dass das auch viel im Kopf ist, vom gestrigen Tag. Also, ich bin auch mit einem mulmigen Gefühl heute gekommen, nicht wie normal." "Tja, ich sag mal so: In der ersten Halbzeit war Dortmund nicht gerade überragend. Ob das daran liegt, dass sie den Kopf vielleicht nicht so frei hatten? In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich so gespielt, wie wir das erwartet haben." Auch die Mannschaft hatte die Explosion, die den Abwehrspieler Marc Bartra und einen Polizisten verletzt hatte, noch nicht verarbeitet. Torwart Roman Bürki äußerte sich nach dem Spiel: "Ich hatte nicht eine Stunde Schlaf in der Nacht. Das ist natürlich nicht die optimale Vorbereitung auf solch ein Spiel. Und ich habe auch eigentlich die ganze Zeit versucht, mich abzulenken. Das nie irgendwie ganz Ruhe einkehrt, dass ich immer was zu tun habe. Ich bin froh, dass mein Vater hier ist und das ich mit dem auch ein bisschen darüber sprechen konnte. Waren sicher nicht die optimalen Herausforderungen, um eine Champions League zu spielen." Deutliche Kritik an der UEFA kam auch von BVB-Trainer Thomas Tuchel: "Wir wurden per SMS davon informiert, dass die UEFA in der Schweiz das jetzt entscheidet. Und das hat sich sehr bescheiden angefühlt. Denn in der Schweiz Dinge zu entscheiden, bei denen wir unmittelbar betroffen waren, das ist ein Gefühl, das hat sich auf jeden Fall für uns alle festgesetzt und nicht gut angefühlt. Das wir ..., innerhalb von Minuten nach diesem Sprengstoffanschlag war im Grunde nur die Entscheidung 'Könnt ihr eigentlich noch spielen?'. Also, wir hatten das Gefühl, als ob wir behandelt werden als wäre eine Bierdose an unseren Bus geflogen. Und eine halbe Stunde später war die Entscheidung: Ja, dann morgen um 18:45 Uhr. Und ja, da wurden wir dann davon informiert. Zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, welches Ausmaß, welche Verletzung Marc Bartra hat, welches Ausmaß überhaupt hinter diesen Vorkommnissen steht." Beim BVB will man jetzt nach vorne schauen und die Ereignisse der letzten Tage hinter sich lassen. Und sportlich geben sich die Borussen auch noch nicht auf. Im Rückspiel beim AS Monaco am 18. April will die Mannschaft die Chance nutzen und sich doch noch für die nächste Runde in der Champions League qualifizieren.