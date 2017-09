Trainer Carlo Ancelotti muss gehen

Hängenden Köpfe bei den Spielern des FC Bayern München nach ihrer Rückkehr am Donnerstag von ihrer Champions League Partie in Frankreich am Abend zuvor. Nach der klaren 0:3-Niederlage in der Gruppenphase der Champions League bei Paris St. Germain gab es im Club eine Krisensitzung, in der die Trainerfrage gestellt wurde. Und nun muss der italienischen Coach Carlo Ancelotti gehen. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits in der Nacht zu Donnerstag angekündigt, dass der Verein auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müsse. Hier einige Stimmen von Bayern Fans am Donnerstag vor der Geschäftsstelle an der Säbener Straße in München noch bevor die Entscheidung bekanntgegeben wurde: „Hat sich aber schon lange angebahnt. Ich spreche von letzter Runde. Ziele sind nicht erreicht worden und jetzt kippen die Ziele wahrscheinlich noch eher. Deswegen bin ich der Meinung: Ja." „Aus meiner Sicht schon. Ich weiß zwar gerade nicht, wer es werden sollte, ich wäre so ein Klopp-Fan gewesen, aber der steht ja unter Vertrag und daher glaube ich nicht, dass da groß ein Trainer kommen wird. Das kann ja nur eine Interimslösung werden irgendwie. Es ist ja keiner auf dem Markt, der die Bayern jetzt trainieren kann, also aus meiner Sicht." "Wir sind gestern ein bisschen sprachlos gewesen gestern nach der Niederlage, aber vielleicht wird es besser." Als Interimscoach wird der bisherige Co-Trainer Willy Sagnol die Mannschaft übernehmen. Und außerdem wird Medienberichten zufolge Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel, der zurzeit ohne Verein ist, als Kandidat bei den Bayern gehandelt.