Während seiner rauschenden Hochzeitsfeier in Uruguay ist der argentinische Fußballstar Carlos Tevez daheim Opfer eines Einbruchs geworden. Der 32-Jährige habe den Einbruch nach seiner Rückkehr nach Buenos Aires bemerkt, verlautete am Dienstag aus Polizeikreisen. Tevez hatte am Donnerstag seine langjährige Lebensgefährtin Vanesa Mansilla geheiratet und das Ereignis vier Tage lang mit mehr als 250 Gästen gefeiert.



Als das Paar am Sonntag wieder in seinem Anwesen in einem Luxusviertel in San Isidro am nördlichen Rand der argentinischen Hauptstadt eintraf, folgte das böse Erwachen. Offenbar hatten sich die Täter über eine Baustelle an einem angrenzenden Gebäude Zutritt zu dem Haus des Fußballers verschafft. Über den Wert der Beute lagen zunächst keine Angaben vor, da Tevez bis Dienstag noch keine Anzeige erstattet hatte, wie es aus Polizeikreisen hieß.

Carlos Tevez und seine Vanesa: Seit 19 Jahren ein Paar

Tevez hatte seine Vanesa am Donnerstag in San Isidro standesamtlich geheiratet. Am nächsten Tag reiste das Paar in den uruguayischen Badeort Carmelo weiter, wo es sich in einem Fünf-Sterne-Hotel einmietete. Nach der kirchlichen Hochzeit feierte das Paar mit 260 Gästen in einem exklusiven Club, danach ging die Feier bis Sonntag rund um den Pool ihres Hotels weiter.

Tevez und Mansilla sind bereits seit 19 Jahren ein Paar. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Tevez, früher Stürmer bei Manchester City, ist derzeit beim argentinischen Traditionsverein Boca Juniors unter Vertrag. Laut Medienberichten steht er kurz vor einem Wechsel zum chinesischen Club Shanghai Shenhua, wo er angeblich 40 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll und damit das 20-fache seines bisherigen Gehalts