Borussia Dortmund verliert in Lissabon

Unglücklicher Start in die K.O.-Runde der Champions League für Borussia Dortmund: Die Westfalen verloren ihr Hinspiel bei Benfica Lissabon am Dienstag mit 0:1. Kostas Mitroglou traf für die Portugiesen kurz nach der Halbzeitpause. Mit eindeutig mehr Ballbesitz und mehr Schüssen auf das Tor war die Statistik aufseiten der Dortmunder. Tore wollten ihnen jedoch nicht gelingen. Pechvogel des Abends war Pierre-Emerick Aubameyang, der in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter verschoss. Benifca-Trainer Rui Vitoria konnte sein Glück am Ende kaum fassen: "Es war ein sehr hartes Spiel, gegen ein sehr gutes Team. Sie haben uns große Probleme bereitet. Wir wussten, dass es schwer wird, daher ist es ein süßer Sieg. Es ist die Runde der letzten 16 in der Champions League. 1:0 gewinnen, ohne Gegentor, das wollen viele Mannschaften erreichen. Man will natürlich gewinnen. Aber ohne Gegentor aus dem ersten Spiel zu gehen ist wichtig." Sein Amtskollege Thomas Tuchel setzt nun alle Hoffnung auf das Rückspiel: "Im Fußball ist es nun Mal möglich, dass Du aus so einer Unterlegenheit Deine Spiele gewinnst. Und wir haben jetzt eine sehr komplizierte Ausgangslage, eine sehr schwere Ausgangslage, für eine Rückspiel. Aber wenn für irgendeine, für irgendeine Situation ein Rückspiel gemacht wurde, dann für die. Wir haben noch mal 90 Minuten, und wir fühlen uns in der Lage, dieses Ergebnis zu drehen." Im Parallelspiel des Abends besiegte Paris St. Germain den FC Barcelona mit 4:0.