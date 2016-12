Die Lose für das Achtelfinale in der Champions League haben den drei deutschen Clubs attraktive Gegner beschert. Der FC Bayern bekommt es einmal mehr mit dem FC Arsenal zu tun - ein Begegnung, die es zuletzt häufiger in der Champions League gab. Die Londoner bringen die drei Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi mit nach London. Bisher sind die Bayern gegen Arsenal noch nie ausgeschieden. Erst in der vergangenen Saison kam es in der Gruppenphase zum Aufeinandertreffen. Arsenal siegte daheim 2:0, in München setzten sich die Bayern mit 5:1 durch. Davor war es bereits dreimal zu Duell Bayern gegen Arsenal gekommen - immer setzen sich die Deutschen durch.

Borussia Dortmund ging als einziger deutscher Club als Gruppensieger in die Auslosung - und entging den schwersten Losen Manchester City und Paris St. Germain. Stattdessen reisen die Dortmunder nach Portugal zum Traditionsclub Benfica Lissabon. Für das Tuchel-Team eine Aufgabe, die man mit viel Zuversicht angehen kann. Als die beiden Clubs das letzte Mal im wichtigsten Clubwettbewerb Europas aufeinander trafen, waren die Spieler von heute allesamt noch nicht geboren. In der Saison 1963/64 setzte sich der BVB im damaligen Europapokal der Landesmeister durch.

FC Bayern zunächst zuhause

Ob die Verantwortlichen von Bayer 04 soviel Zuversicht haben werden, ist unklar. Die Leverkusener bekommen es mit Atlético Madrid zu tun. Zuletzt hatte der FC Bayern dreimal das Nachsehen gegen die Spanier, die auch in der Liga als Real- und Barca-Schreck gelten. Ein schweres Los für die Werkself. Allerdings: In der Saison 2014/15 hatte es Bayer schon einmal mit Atlético zu tun. Damals benötigten die Spanier letztlich ein Elfmeterschießen, um sich durchzusetzen.

Dortmund darf zunächst auswärts in Lissanbon ran (Dienstag, 14. Februar). Das Rückspiel ist Mittwoch, 8. März, in Dortmund). Bayern München (Mittwoch, 15. Februar) und Bayer Leverkusen (Dienstag, 21. Februar) haben im Hinspiel Heimrecht. Die Rückspiele sind Dienstag, 7. März (Arsenal gegen FC Bayern) und Mittwoch, 15. März (Atletico gegen Leverkusen). Alle Spiele beginnen um 20.45 Uhr. Das Finale ist am 3. Juni in Cardiff. Die Begegnungen im Überblick:

Manchester City - AS Monaco

Real Madrid - SSC Neapel

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund

Bayern München - FC Arsenal

FC Porto - Juventus Turin

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

Paris St. Germain - FC Barcelona

FC Sevilla - Leicester City

Europa League: Schweres Los für Gladbach

In der Zwischenrunde der Europa League trifft Borussia Mönchengladbach auf den AC Florenz. Bundesliga-Rivale FC Schalke 04 bekommt es mit dem griechischen Fußball-Club PAOK Saloniki zu tun. Die Hin- und Rückspiele werden am 16. und 23. Februar ausgetragen. Gladbach steigt als Champions-League-Absteiger in den Wettbewerb ein und hat gegen die Fiorentina zunächst Heimrecht. Die Schalker hatten sich unterdessen als einer der Gruppensieger für die K.o.-Runde qualifiziert und zunächst auswärts spielen. Der FSV Mainz 05 hatte die Gruppenphase nicht überstanden. Das Finale wird am 24. Mai in Stockholm ausgetragen.

Die Spiele im Überblick:

Borussia Mönchengladbach - AC Florenz

AOK Salonik - FC Schalke 04

egia Warschau - Ajax Amsterdam

theltic Bilbao - Apoel Nikosia

SC Anderlecht - Zenit St. Petersburg

stra Giurgi - KRC Genk

anchester United - AS St. Etienne

FC Villarreal - AS Rom

Ludogorez Rasgrad - FC Kopenhagen

Celta de Vigo - Schachtjor Donezk

Olympiakos Piräus - Osmanlispor

AA Gent - Tottenham Hotspur

FK Rostow - Sparta Prag

FK Krasnodar - Fenerbahce Istanbul

AZ Alkmaar - Olympique Lyon

Hapoel Be'er Scheva - Besiktas Istanbul