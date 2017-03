Khedira mit Juventus im Viertelfinale - Leicesters Märchen geht weiter

Fußball-Weltmeister Sami Khedira und Juventus Turin sind ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Der italienische Rekordmeister besiegte am Dienstag im Achtelfinal- Rückspiel den FC Porto mit 1:0 (1:0) und qualifizierte sich zum zehnten Mal für Runde der letzten acht Teams in der Königsklasse. Bei Leicester City geht das Europapokal-Märchen weiter. Englands Meister steht mit seinem Interimstrainer Craig Shakespeare erstmals in der Runde der letzten Acht. Leicester siegte mit 2:0 (1:0) gegen den FC Sevilla und machte damit die 1:2-Hinspielniederlage wett.

Die Partie in Turin startete sehr lebhaft. Beide Teams spielten druckvoll nach vorne. Kurz vor der Pause nutze Juve das Handspiel von Portos Maximiliano Pereira zur Führung: Der Argentinier Dybala verwandelte den Elfmeter sicher (42.). Der zweimalige Königsklassen-Gewinner Porto mussten danach wegen des Platzverweises für Pereira mit einem Mann weniger spielen. Dennoch vergab kurz nach der Pause Francisco Soares die große Chance zum 1:1 (49.). In der Schlussphase passierte aber nicht mehr viel, und der italienische Meister feierte seinen 14. Heimspielsieg in Serie.



Leicester City - FC Sevilla 2:0

Leicester, das zuletzt zwei Mal in Folge gewonnen hatte, ging mit großem Engagement zu Werke und ließ das King Power Stadion in der 27. Minute erbeben: Abwehrspieler Wesley Morgan drückte eine Freistoß mit dem Knie über die Linie. Die Führung für den Tabellen-15. der Premier League war verdient. Mitten in einer Drangphase der Spanier in der zweiten Hälfte erhöhte Mittelfeldspieler Marc Albrighton auf 2:0 für Leicester (54.). Sevilla schwächte sich später durch Gelb-Rot für Samir Nasri (74.) selbst.



In der 80. Minute avancierte Leicester-Torwart Kasper Schmeichel zum Helden, als er den von ihm verschuldeten Foulelfmeter von Steven N'Zonzi parierte. Die Foxes gewannen somit alle vier Heimspiele im Europapokal und können ihre Erfolgs-Geschichte auf der europäischen Bühne fortsetzen. Sevilla muss hingegen auf den ersten Sieg in England und die erste Teilnahme am Viertelfinale der Champions League warten.