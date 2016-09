Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions-League bei Manchester City ist abgesagt worden. Starker Regen hat eine Austragung des Spiels am Dienstagabend in Manchester unmöglich gemacht. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist derzeit unklar. Borussias Vize-Kapitän Rainer Bonhof sagte bei Sky, es sei denkbar, dass das Spiel bereits am Mittwoch nachgeholt wird.

Mehr in Kürze.